Pequeños arquitectos redescubren el MARCO

Siguiendo el innovador modelo arquitectónico diseñado por el británico Jeremy Bentham, que fue aplicado por primera vez en las prisiones que se construyeron a lo largo del siglo XIX, el MARCO cuenta con una estructura de panóptico que antaño facilitaba la vigilancia permanente de los reclusos, con la particularidad de que el tipo de planta circular permitía a los guardias observar a los internos en los patios exteriores y galerías desde el completo anonimato. En uno de esos patios, que en su momento constituyeron en Vigo espacios de miseria y represión, sentados alrededor de una mesa y tomando como referencia la propia disposición del museo vigués, niños y niñas crean con cartones y cartulinas de colores laberintos en tres dimensiones, acercándose de forma experimental y multisensorial a la arquitectura, una disciplina que en este caso sirve para reconvertir al edificio “nun lugar de liberdade e de expresión artística e cultural”.

Casi una veintena de niñas y niños participaron ayer en la primera jornada del Laboratorio de Arquitectura que el Museo MARCO impulsa este mes en sus instalaciones con el objetivo de transmitir a los más pequeños conceptos fundamentales de esta disciplina de forma lúdica y creativa, al mismo tiempo que favorece que los asistentes al taller puedan disfrutar de una experiencia multisensorial tomando como referencia los recovecos del propio museo vigués.

Actividad de la primera sesión del Laboratorio de Arquitectura del MARCO. / José Lores

En una de las galerías, corretean en grupo por el laberinto que ellos mismos han confeccionado con grandes cartones, para a continuación dirigirse a una tercera sala en la que dejan volar su imaginación configurando a pequeña escala otras posibles encrucijadas. Los acompañan Cristina González, de Arte y Garabato, y Ana Barreiro y África Martínez, de Taller Abierto, una iniciativa que se dedica a la puesta en marcha de proyectos didácticos e innovadores relacionados con el arte y la arquitectura, y que explican que “este laboratorio é un conxunto de obradoiros nos que durante un mes, dúas veces á semana, traballaremos temas vencellados coa arquitectura. Algúns serán máis experimentais, como este primeiro, e noutros o que abordaremos serán as ferramentas que empregamos as arquitectas, como o plano, a escala... sempre tomando o edificio do MARCO como punto de partida para cada sesión”, indicaron.

Acoden con moita curiosidade, porque non son actividades que se fagan a miúdo, e outra vantaxe é que traballamos coas tres dimensións, algo que non soen facer nas aulas

En este sentido, África Martínez afirmó que “o museo é moi interesante dende o punto de vista arquitectónico, xa que dá moito xogo. A construción dun labirinto nunha das súas salas permitiu que os rapaces e rapazas se mergullaran de cheo, que xogaran, sentir que un contedor cultural como un museo ofrece outras posibilidades ademais de ir a ver exposicións”. Tras una toma de contacto con el primer grupo participante, esta arquitecta también destacó que “a idea destes obradoiros non é que sexan arquitectos, senón que sexan conscientes de que, como seres humanos, toda a nosa vida se desenvolve en edificios, casas, en paisaxes, e buscamos que aprendan a apreciar as construcións, que sexan sensibles con elas, coas paisaxes”.

A punto de llegar a su fin, el balance de la primera jornada del Laboratorio de Arquitectura es “positivo”, ya que las dinamizadoras apuntan que “acoden con moita curiosidade, porque non son actividades que se fagan a miúdo, e outra vantaxe é que traballamos coas tres dimensións, algo que non soen facer nas aulas”.

