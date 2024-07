Los concellos de la ría de Pontevedra descartan acotar las viviendas turísticas

Los municipios de la ría de Pontevedra con mayor afluencia de visitantes cada verano no se plantean limitar o prohibir las viviendas de uso turístico (VUT) ni instaurar una tasa turística al estilo de Santiago de Compostela, que ha diseñado un canon que propone gravar las pernoctacion en función del tipo de establecimiento.

Sanxenxo, el municipio turístico por excelencia no solo en las Rías Baixas, sino también en Galicia y uno de los más importantes del Estado, descarta aplicar esta tasa turística porque considera que “hay muy pocos concellos de España en la que se haya implementado y donde se hizo no tuvo los resultados esperados”.

Sí valora regular las viviendas de uso turístico que hay en el municipio, aunque sin limitarlas o prohibirlas. Desde el Concello se asegura que, pese al elevado número de establecimientos de este tipo que existen en Sanxenxo, no son un problema porque en su mayoría son viviendas para dos o tres meses de verano, no para todo el año. Señalan, además, que el modelo típico es vivienda unifamiliar aislada, no en bloques de edificios, y que en los casos en los que son pisos, se trata de VUT en edificios de segundas residencias.

Y es que Sanxenxo es el municipio gallego con mayor número de plazas en viviendas de uso turístico, un total de 14.998, casi la mitad de toda su oferta de alojamiento, 30.373 plazas entre hoteles, pensiones, apartamentos, campamentos, turismo rural, albergues y VUT, según los datos extraídos del Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Galicia (REAT), basados en los procedimientos administrativos y los asientos registrales de la Axencia Turismo de Galicia.

En este sentido, cabe señalar la diferencia entre viviendas de uso turístico que, entre otras cuestiones, pueden alquilarse por un máximo de 30 días, y los apartamentos turísticos, que pueden alquilarse por hasta tres meses continuados.

El fenómeno de las viviendas de uso turístico también se hace notar en la capital. Pontevedra cuenta ya con más oferta de este tipo que en hoteles: casi 2.400 frente a unas 1.100, más del doble. Esos más de dos millares de camas están distribuidas en 420 viviendas.

Santiago, con la tasa

Santiago presentó ayer la tasa turística. Diseñada por el Ayuntamiento en colaboración con la USC, propone gravar las pernoctaciones en la ciudad con entre 1 y 2,5 euros en función del tipo de establecimiento. Estaría amparada a nivel legal con una ley autonómica que plantea un modelo en el que la Axencia Tributaria de Galicia (Atriga) se encargaría de su recaudación para su posterior cesión a los ayuntamientos, encargados de gestionar el 95% de lo recabado en sus municipios. El 5% restante iría destinado al fondo autonómico de promoción turística. Las estimaciones del gobierno local sitúan en los 3 millones de euros la recaudación anual de la tasa en la capital gallega.