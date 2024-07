Stellantis reclama conectar las factorías de Balaídos y Mangualde por tren con Leixões

La ofensiva industrial lanzada desde Portugal al sector del automóvil en Galicia suma nuevas demandas y apoyos de calado. El director ejecutivo de Stellantis, Carlos Tavares, ha trasladado ya sus peticiones al nuevo Gobierno de Luís Montenegro para el desarrollo del gigante de la automoción al margen del “paquete” de 60 medidas para estimular la economía. Y una de ellas impacta de forma directa en el Puerto de Vigo y su actividad.

Según informa el Jornal Económico del país vecino, el patrón de la compañía ha solicitado al ejecutivo el desarrollo de “la conexión ferroviaria directa desde la fábrica de Mangualde al puerto de Vigo y al puerto de Leixões”, además de otras medidas en “términos de programa de desarrollo”.

Pero esta infraestructura desde la factoría en el municipio del distrito de Viseu hasta la ciudad olívica –dando cobertura también a la planta de Balaídos– implicaría, irremediablemente, el paso por Oporto y el ramal a sus terrenos portuarios.

Tavares justifica esta demanda debido a sus ventajas medioambientales y de costes. “Hay menos camiones en las carreteras y es mucho más barato que transportarlos así”, explicó en declaraciones recogidas por la prensa especializada. Lo cierto es que la petición lleva ya una década en la lista de reclamaciones del lisboeta –primero, en PSA y ahora en Stellantis– con el fin de abaratar las exportaciones a través de Bouzas y generar un clima beneficioso también para sus auxiliares.

“Ha tardado pero está progresando” reconocía en el acto celebrado en la principal factoría del grupo en el país este martes. Sin embargo, hasta ahora esta petición se limitaba a una conexión directa y eficaz entre Mangualde y O Porriño, dejando fuera de la ecuación al principal competidor de Vigo en el norte luso.

La incorporación de la terminal del río Leça reduciría a la mitad los 300 kilómetros de viaje a través de los saturados y obsoletos trazados convencionales de la Linha da Beira Alta (hasta Mealhada), la Linha do Norte hasta Oporto y la Linha do Minho hasta Valença. Una vez cruzada la frontera, los vehículos podrían descargarse en las campas de As Gándaras ante la inexistencia de un trazado hasta Bouzas. “Aún no está terminada la última etapa de conexión directa a la fábrica. Tenemos que llevar los coches en camión. Lo ideal es una conexión directa a la fábrica, como en otras fábricas de automóviles”, explicó en referencia a la operativa actual.

Durante una visita en la que también estuvo presente el Presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, el CEO avanzó que este año Mangualde batirá su récord de producción con un crecimiento del 6% hasta alcanzar las 87.000 unidades de vehículos. Inaugurada hace 62 años, este 2 de julio vivió un “día histórico” con el inicio de la fabricación de coches eléctricos tras una inversión de 119 millones de euros a través de los fondos europeos del Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Las claves de la propuesta 1) Ampliación de la demanda actual Tavares ha exigido desde 2014 una línea directa de tren de Mangualde a Vigo, sin incluir Leixões hasta hoy. 2) Un competidor en guardia La APDL ha mostrado su interés en captar este tráfico directamente desde la planta lusa. 3) Nuevo récord de producción La nueva era “eléctrica” de la factoría de Mangualde llega con la previsión de 87.000 vehículos este año.

Desde la Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) han reconocido en varias ocasiones su interés en captar los tráficos Ro-Ro, especialmente los procedentes de Mangualde. “Ya lo hicimos en el pasado tras la huelga en Setúbal, hemos hablado con las empresas para dejar una relación regular que nos permite tener la infraestructura preparada para estos servicios”, explicaba hace dos años su entonces director, Nuno Araújo, al tiempo que mostraba su disposición a asumir esos tráficos. “No fue posible y no está en nuestro horizonte, aunque si algún día alguien lo pide, naturalmente responderemos”, zanjó.

En 2021 la APDL proyectó una nueva construcción de Ro-Ro “con capacidad anual de mover 55.000 unidades al año, equivalente a 110.000 TEU”, y este junio ha proyectado otra en Viana do Castelo. De esta manera, la conexión “directa” de Mangualde con Vigo y Oporto también lo sería para la planta de Balaídos, que podría desviar tráficos en un futuro a otras terminales en ocasiones de saturación logística como la vivida el pasado otoño, con miles de coches aparcados en campas del área viguesa.

Energía y ayudas a la compra

Pero los deberes del CEO de Stellantis no se limitan a su sector o las infraestructuras, ya que puso el foco de manera directa en el abaratamiento de las energías renovables. “El coste de la energía no es competitivo, tiene que bajar, tiene que estar por debajo de los 70 euros/MWh. Cuando está por debajo, hay que controlar la volatilidad, no puede ser de altibajos. Se necesita menos volatilidad en el precio de la energía”, afirmó anteayer. “Ya nos damos cuenta de que tenemos que producir nuestra propia energía. En 2025, todas nuestras fábricas en el mundo producirán al menos el 50% de la energía que consumen” mediante estos métodos.

En último lugar, defendió el apoyo a la compra de coches eléctricos por parte de la clase media. “No queremos ayuda para Stellantis, sino para el consumidor final. Si hay una petición al Estado: ayude a las clases medias a comprar vehículos eléctricos”, comparando las bonificaciones en otros países europeos. A su vez, recordó que el Gobierno de Montenegro aún no ha tomado ninguna decisión sobre si mantendrá el cheque por la compra de un coche eléctrico.

