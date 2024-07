“No sacaría un tema que no sea cien por cien yo; podría hacer un disco solo con desechos”

El auditorio al aire libre de Castrelos abrirá sus puertas el próximo 13 de julio y lo hace con el concierto de Dani Fernández. El manchego se ha convertido en los últimos años en un referente de la música nacional, logrando la pasada semana el Disco de Oro por su tema “Todo cambia”. Recientemente volvió a abrir apetito con un nuevo single de su “Jauría” –el disco que sacará a finales de año– que se titula “Criminal” y que interpretará casi por primera vez sobre un escenario en Vigo. En directo, como a él le gusta mostrar su música, sus emociones, su “huracán” interior.

–Se estrena ante el público de Vigo, ¿siempre hay más respeto, más nervios por tocar en una nueva ciudad?

–Por supuesto; vamos con el máximo respeto. Es un concierto especial y más en un sitio tan bonito y emblemático como Castrelos. Cuando me contactaron y me dijeron que me querían me pareció increíble. Es como ofrecer un show nuevo y además fuera de un festival que siempre te impone más porque el público va únicamente por ti.

–Precisamente hablando de festivales; en los últimos veranos eres parte del cartel de muchos y muy variados. ¿Cómo de diferente es actuar en un concierto propio a hacerlo en un festival?

–Es diferente, claro. Por ejemplo en este caso, me han elegido a mí entre tantos y eso genera respeto pero también inseguridad; sales de tu propia gira pero es un concierto tuyo. En mis gira sí es verdad que estás más relajado porque sabes cómo es tu público, admira tu trabajo, tus canciones, incluso las más desconocidas o las que no son tan festivaleras.

–Hablamos por ejemplo de “Si tus piernas”; que es de las más tiernas y que espero toque en Vigo...

–Por ejemplos, sí. Es una canción muy importante y siempre suena bonita en directo. Es de estos temas que te sorprende porque la gente la canta, la disfruta, la conoce y no ha sido un single; te enorgullece cuando ves que la tratan así.

–¿Recuerda cuál ha sido su primer concierto de pequeño?

–Pues no me acuerdo, creo que tendría que ser una pregunta para hacerle a mis padres, pero diría en alguna fiesta del pueblo. Del que sí tengo recuerdo, del primero que tengo recuerdo, es de un concierto de Estopa.

–¿Podría imaginarse hacer música, su música, sin el directo?

–No me la imagino; para mí el directo es algo mágico. Ya la música de por si es mágica; solo la oyes y ya consigue emocionarte por dentro. Va más allá de lo palpable y cobra todo su sentido en directo. Tú escuchas una canción en tu casa y luego en un concierto y las sensaciones son distintas. El directo es único, lo que ves no va a volver. Cuando creo el disco pienso cómo sonarán las canciones en directo.

–Si en este proceso de componer, crea un tema que rompe por completo su línea o lo que nos tiene acostumbrado, pero le encanta, ¿tiraría para adelante con él?

–No sabría decirte; de momento no he compuesto algo tan radical. Sí es verdad que en “Todo cambia” se aprecia ya un cambio en mi estilo pero realmente ¿qué es Dani? Música pop, rock... No me encasillo, por ejemplo, pop es Sebastián Yatra y también Manuel Carrasco, y no tienen nada que ver. Lo que quiero es poder dejar mi sello, mi historia. Eso es Dani; no sacaría una canción que no fuera cien por cien yo.

–¿Es más fácil introducir cambios cuando se es principiante en el mundo de la música, por ser más ajeno a la industria, o es una licencia que concede la veteranía?.

– No depende de la veteranía como tal, sino del proyecto. Ahora me permito canciones que quizá un artista pop no sacaría, más rockeras, con más guitarra. Mi proyecto está asentado. También depende del momento vital, te dejas llevar y ves si la canción es buena o no. Yo he desechado muchas canciones que no he sentido mías; vas con la estrofa y ves que no encaja, que no empaca bien... Es una toma de decisiones constante.

–Podría hacer un disco solo de desechos.

–Se podría, un disco solo con las maquetas de canciones que parecía que no valían y luego las rescatas.

–El título del que será tu disco, “La jauría”, responde a esas voces que opinan desde el desconocimiento, critican sin lógica y sentido. ¿Qué te gustaría que significase “La jauría” cal final, cuando salga a la luz?

–Es como una carta a los Reyes Magos. Busco la felicidad, el estar orgulloso; que no me haga sentir inseguro o con dudas y sobre todo que la gente se quede conmigo. Disco tras disco.

–¿Tocará su nuevo single “Criminal”?

–Sí, la presentaremos porque estando de gira, es muy importante para nosotros. Nos sentimos muy identificados con su significado.

–¿Qué mensaje daría a los vigueses de cara a este estreno?

–Se sorprenderán; y lo harán porque en un concierto me transformo. Soy tranquilo pero en los conciertos me vuelvo un huracán; quiero que la gente sienta lo que yo siento.