El BNG lamenta que el alcalde no tiene intención de resolver las graves incidencias de navidades pasadas

El BNG tacha de “paripé” la propuesta de programación del Concello para Navidad. Asegura que el documento aprobado el 28 de junio, “o mesmo que o borrador inicial”, no incorpora las medidas adicionales “propostas por até 10 servizos municipais” y no atiende las demandas vecinales. “Caballero non ten ningunha intención de resolver as graves incidencias”, sostiene.