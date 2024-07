Flixbus refuerza sus conexiones de Galicia a Europa con precios desde los 10 euros

A falta de tren y avión, bienvenido sea el autobús para viajar. FlixBus, la compañía europea líder en movilidad sostenible y asequible, refuerza este verano sus frecuencias entre Galicia y Europa en casi un 50%, con precios que empiezan en los 9,99€euros. El número de autobuses que unen a los gallegos con Portugal se ha elevado en un 55%, con un crecimiento del 60% de las rutas a Oporto y de un 50% en las de Lisboa. Los precios dinámicos de la compañía oscilan desde los 9,99€euros para las conexiones entre Vigo y Braga o los desde 16,99 euros de la ruta a Lisboa. En el caso de Francia se ha incrementado más de un 40% con París a la cabeza.

Legislación nacional

No obstante, el incumplimiento por parte de España de la normativa europea que permite el cabotaje provoca que estas líneas internacionales no se puedan usar para aumentar la conectividad de Galicia con otras comunidades. Esto permitiría a Vigo consolidarse como “hub” en el noroeste, ganando frecuencias a destinos como Oviedo, Santander, Bilbao o Donosti. En Galicia, según datos del Ministerio de Transportes, el número de pasajeros que en 2023 viajaron entre Galicia y otras regiones para las que no se dispone de alternativas por tren o autobús directos superó los 365.000. De aceptarse las solicitudes de cabotaje, se generarían conexiones directas hoy inexistentes y habría incentivos para aumentar el número de ciudades cubiertas por la red de FlixBus.

“No entendemos que el autobús de larga distancia, un modo de transporte muy sostenible, seguro y asequible, siga sometido a restricciones que perjudican a los ciudadanos y que además incumplen la legislación europea. Es una pena que se niegue a los gallegos la capacidad de elección que sí tienen al volar en avión o utilizar el tren, y que no puedan utilizar rutas que ya existen para visitar, a precios económicos, los destinos nacionales por los que ya circulan”, subrayó Pastega.