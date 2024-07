La Diputación compromete una inversión de 26 milones en la ciudad este mismo año

La Diputación de Pontevedra se ha puesto como objetivo trasladar a los vigueses su importante papel inversor en la ciudad. Ese fue el objetivo del encuentro que mantuvo con los periodistas esta mañana la vicepresidenta provincial, Luisa Sánchez. Concretamente, especificó que la Diputación tiene comprometidos este año para invertir en Vigo un total de 26 millones de euros, que incluye la cantidad que destinará a la grada de Gol del estadio municipal de Balaídos y 5,5 millones para distintos proyectos en la ciudad.

Sánchez recordó también que este año sumarán 7,8 millones que se rescatarán del convenio 21-23 firmado por BNG y PSOE en la Diputación para seguir actuando en ciudad. En este sentido, aclaró que la baja ejecución presupuestaria del Concello a día de hoy en varios proyectos pendientes condiciona el cumplimiento de los plazos, lo que podría “poner en riesgo las inversiones provinciales, pero se está trabajando en un acuerdo bilateral para evitar que Vigo pierda estos fondos”.

A esos 26 millones que la Diputación invertirá en la ciudad hay que sumar su participación en la recuperación del cine Fraga, que comprará al 50% junto a la Xunta. La vicepresidenta provincial, no obstante, no quiso concretar todavía el coste que supondrá esta operación: “Todavía se están cerrando los últimos flecos, y además de la compra hay que sumar la reforma que necesita el Fraga”.

El gobierno provincial se ha volcado en el deporte, con una inversión en el conjunto de la provincia de 5,5 millones, consiguiendo numerosos eventos para Vigo y su área, como el partido de la selección gallega de fútbol precisamente en Balaídos o el del equipo nacional femenino, las Gerreras, en Porriño. También se ha recuperado la Copa Diputación y, en general, se ha ampliado un 67% a línea de ayudas para organizar torneos, habilitando además subvenciones especiales para aquellos eventos deportivos que generen movimiento turístico en el territorio.

En cuanto a O Marisquiño, el festival de deporte urbano de Vigo, aclaró que la Diputación no aporta económicamente en la edición de este año porque los organizadores del festival “no se pusieron en contacto con nosotros, no nos han llamado”.

Además, también se ha destinado una importante financiación a más de cuatrocientos eventos culturales en Vigo y su área, como la fiesta de la alegría en O Calvario, la Brincadeira, la fiesta de la cereza de Beade, o los conciertos de Teis, Zamáns, Castrelos y Sárdoma. Y también se han dado ayudas económicas a 18 entidades vecinales y comunidades de agua para llevar a cabo obras y comprar equipamientos.

Uno de los aspectos más destacados por Luisa Sánchez son los más de dos millones de euros al fomento del empleo, con acciones para la formación en adultos y el fomento del emprendimiento. Y 116 alumnos de FP se han beneficiado del programa Erasmus+, cincuenta procedentes de la ciudad de Vigo y los municipios del entorno. Mención aparte hizo al referirse al programa de primera experiencia profesional, que favoreció la incorporación al mercado laboral de 66 jóvenes tras una inversión de 500.000 euros. Según anunció Luisa Sánchez, este programa se reforzará de cara a las próximas convocatorias con un nuevo plan que alcanzará las 228 plazas y que supera el millón de euros. En cuanto a la formación para el empleo, se destinan tres millones procedentes del Fondo Social Europeo.

¿Y el PP?

Más allá de su papel como vicepresidenta de la Diputación, en el encuentro celebrado ayer en la sede provincial del Casco Vello de Vigo también se habló sobre el futuro del PP de Vigo. Hay que recordar que la formación está dirigida en la actualidad por una junta gestora presidida por Ana Ortiz hasta la celebración de un congreso que elija a un nuevo presidente. Y precisamente, al menos hasta ahora, suenan dos candidatas: la concejala Patricia García y la propia Luisa Sánchez, que evitó pronunciarse sobre su posible futuro en el partido.

“Ahora me centro en disfrutar de lo que estoy haciendo como vicepresidenta de la Diputación, nunca me había imaginado llegar hasta aquí en tan poco tiempo. No toca hablar de la presidencia del PP”, aseguró, pero sí que apostilló que “hay que acertar con el candidato”.

