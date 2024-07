La ABAU del “porsiacaso”: desde asegurar la nota de corte a dejarla hecha para otro año

Mientras las diferentes comunidades debaten sobre el formato de la ABAU del futuro, en la actualidad, más de 600 alumnos se examinan desde ayer de la convocatoria extraordinaria de la prueba de acceso a la universidad. La Escuela de Telecomunicaciones, la facultad de Filología y Traducción y el edificio de Ciencias Experimentales de la UVigo fueron el escenario de la considerada “repesca” . Y es que la mayoría de los alumnos que concurrieron ayer a la prueba lo hicieron por contar con algún suspenso en Bachillerato y, tras superar los exámenes de recuperación, pudieron presentarse a esta segunda convocatoria, que concluye mañana día 4 de julio con los exámenes de Bioloxía, Tecnoloxía e Enxeñaría II, Deseño, Historia da Música e da Danza y segunda Lingua Estranxeira.

Contenido del examen

La primera en abrir estas pruebas fue Lingua e Literatura; donde los estudiantes tuvieron que desarrollar cuestiones relativas a la obra teatral de Alfonso Rodríguez Castelao, a la narrativa de Uxío Novoneyra, la normalización lingüística o desarrollar un comentario de texto sobre la despoblación del rural en comparación con los núcleos urbanos. “Me ha parecido un examen muy similar, muy aprobable además. No hubo sorpresas porque sí es lo que hemos visto en clase. La verdad es que siguen siendo los nervios lo más complicado de estas pruebas”, señala Arantxa, una de las alumnas que se examinaron ayer del IES Ribeira do Louro.

Su reflexión es compartida por buena parte del alumnado que concurrió a esta segunda convocatoria. “No diría que es más fácil, al contrario, muy, muy parejo y con preguntas similares”, explicaban Carla y Alba, del CPR Rosalía de Castro.

"Dejarla hecha"

En lo que también coincidían los estudiantes era en la motivación de participar en esta prueba. Y es que si bien muchos de ellos se examinaron al superar las pendientes de Bachillerato, otros tantos se abonaron al “porsiacaso”. “Directamente no miré los exámenes de la convocatoria de junio porque me presento simplemente por tener la ABAU hecha; tengo claro que voy a hacer un ciclo formativo pero por hacerla que no quede”, explicaba Gabriel Rodríguez, del IES do Castro.

Subir la media y asegurarse llegar a la nota de corte de la titulación universitaria que ansían fue otra de las motivaciones para participar en esta convocatoria de julio. “Quiero subir la nota y por eso me presento solo a las obligatorias. No contaba con que el examen fuese más fácil pero sí al ya no haber nervios confío en poder sacarlo mejor”, cuentan Diego, Natalia, Andrés y Miguel, que estudiarán ADE y Biología, respectivamente.

También en busca de la mejor nota posible para acceder a la universidad estaban Cristina, Sara, Martín, Nerea y Antía, del IES Auga da Laxe, en Gondomar. En su caso, sí apreciaron este primer examen un poco más “lioso” e incluso “complicado” en relación al anterior. “El comentario de texto me costó un poco interpretarlo, saber de qué iba”, contaban los jóvenes. Uno de ellos también se examinó por el hecho de dejar hecha la ABAU, ya que su objetivo es opositar y no matricularse en una carrera universitaria.

Para la jornada de hoy, el primero de los exámenes es el de Lengua castellana, seguido por la opcionalidad de Historia de España o Filosofía. En la primera convocatoria, la elección claramente mayoritaria fue la de Historia, situación que también se prevé para este nuevo examen.

En la sesión de la tarde, tendrán lugar las pruebas específicas de cada modalidad, como son Xeoloxía e Ciencias Ambientais, Latín II, Matemáticas Aplicadas ás CC. Sociais II y Movementos Culturais e Artísticos. Tras el descanso, la jornada terminará con las pruebas de Química, Historia da Arte, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica y Análise Musical II.

Calificaciones

La publicación de las calificaciones provisionales de aprobados y suspensos tendrá lugar el 11 de julio, mientras que la definitiva –tras las perceptivas reclamaciones y revisiones– será el 17 de julio.