Los de troula, de troula

No me digáis que no han adoptado una coreográfica pose para la foto los del grupo de canto Troula de la ETRAD (Escola municipal de Vigo de música Folk y tradicional). Tiene un toque pictorico. Ahí les veis a la sombra de un ceibo, árbol nacional argentino, tras la comida que tuvieron en Sampaio y en esa calle Rosal Florido desde las que se regalan unas vistas de Vigo de mucho merecimiento. Anduvieron de troula.

Antonio Piñeiro: una décima cita de verano con la cultura en Baiona

La estupidez es amnésica y propicia lo intelectualmente fácil y por eso mi admirado Antonio Piñero, que a gala debiera Baiona tenerlo entre sus vecinos, se lía otra vez y enriquece la oferta cultural del verano de la villa. El filólogo y especialista en cristianismo primitivo, escritor feraz y otras muchas cosas que aquí no caben, organiza por undécimo verano una serie de conferencias en el Multiusos de Sabarís que él inaugura con una charla el jueves, 4: Discusión moderna sobre la existencia de Jesús de Nazaret. El día 11 será la doctora en Arte Nuria Alonso la que hablará sobre De lo mágico en el arte. Desde el Paleolítico al Renacimiento. El 18, Liliana Nogueira y Pablo Barreiro lo harán sobre Poesía... ¿para qué? Una velada poética. El 1 de agosto, la nutricionista Ana Torrado disertará sobre Alimentos, química e industria alimentaria, a la que seguirá el 8 Angélica Figueroa con Investigación e innovación biotecnológica actual contra el cáncer e Iñaki Cuesta con Esencias de África, una sociografía de gentes y pueblos de la Äfrica ignorada. En tiempos del más obtuso populismo, dice mi leído Francesc de Carreras, de frivolidades de la posverdad, digo yo que bien vienen estos encuentros en Baiona.

Chamoume o mar para romper...

Chamoume o mar para romper augas. Hermosa frase que solo la sensibilidad de una poeta como Olga Novo, Premio Nacional de Poesía, podría construir, como así fue elegida para ilustrar la valla que Pereira Productos del Mar tiene en sus instalaciones de la Avenida de Beiramar. Si Antonio Piñero cumple estos días su undécimo programa de charlas en Baiona, los de Pereira cumplen la duodécima frase, una cada año, con esa sensibilidad andante que es Ruy Andrade, su director de Comunicación, y rodean de un halo cultural y en gallego su idea de negocio al igual que con sus premios de Cocina de a bordo.

Y un viaje en Vespino a Oporto

Y, si unos organizan charlas y otros promueven frases mágicas en gallego, hay quienes dan color a la vida por otras vías inesperadas. ¿Qué os parece un viaje en Vespino? Bien está que se sepa que, si algunos valoran las grandes cilindradas, el grande ande o no ande, hay quienes hallan valor en la eficacia de lo pequeño, como me cuenta Salvador Guimaré. Con motivo de festejar el nuevo reglamento que permite de una forma fácil y rápida matricular vehículos históricos, un grupo de aficionados al Vespino aprovecharon para quitarle el óxido a vetustas máquinas abandonadas en galpones y hacer una ruta hasta Oporto. Se le denominó Ruta 49 por el cubicaje de las motitos y en principio la idea es que fueran 49 participantes. El mal tiempo no les acompañó y muchos se echaron atrás, no obstante, fueron treinta los valientes que se enfundaron el casco. Con algunas averías, muchas risas y bastante lluvia, todos llegaron a la ciudad do Douro y al día siguiente regresaron a Redondela de donde partieron. Nos dicen que fue la primera edición pero habrá más. El instigador de la idea es Carlos Pedrido y al evento acudieron aficionados de diferentes puntos de la península ¡Qué motorman!