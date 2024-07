O Marisquiño y Concello firman el convenio para la ayuda: un millón de euros

Vigo asegura la celebración de O Marisquiño este verano –del 8 al 11 de agosto–. El alcalde olívico, Abel Caballero, y Carlos Domínguez “Pity”, fundador y promotor del festival de deportes extremos y cultura urbana, firmaron el convenio por el cual la entidad municipal concede a la organización una subvención de un millón de euros para el desarrollo de la 24.ª edición de este evento, uno de los más multitudinarios en la urbe, capaz de poner a la ciudad en mayúsculas en el mapa internacional.

“Convertiremos Samil –ubicación principal del festival– y Vigo en un epicentro notablemente importante de los deportes de acción y la cultura urbana”, presumió Caballero antes de poner en valor que este evento, un revulsivo para los hoteles y negocios, lo financia “en su totalidad” el Concello olívico. “La Xunta no aporta nada, el Puerto no aporta nada y la Diputación no aporta nada. Tenemos el convenio firmado y la garantía de que O Marisquiño volverá a estar este verano en Vigo con la subvención en exclusiva del Ayuntamiento”, anotó. También estuvieron presentes en el acto de la firma los concejales Javier Pardo y María Lago.

La organización calcula que, en las cuatro jornadas del evento, asistirán en torno a 160.000 personas, repartidas entre las sedes de Samil y del centro urbano vigués. Esta cifra convierte a O Marisquiño en el evento más multitudinario de todos los que se celebran en Galicia y uno de los más destacados de su categoría en toda España.

Está prevista la presencia en la ciudad de grandes figuras de las distintas disciplinas a concurso, puesto que habrá pruebas puntuables para distintos circuitos internacionales. El skate (WCS), el baloncesto 3x3, el BMX –con bicicletas– y el breaking –un estilo de baile urbano– se podrán ver también en los Juegos Olímpicos de París.