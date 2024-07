Una semana para dejar volar la imaginación

Invita a adentrarse en la caseta y, detrás del expositor, confiesa que “é ben difícil” elaborar un catálogo de títulos a los que intentar dar salida durante siete jornadas, especialmente al desconocer al público vigués, pero lejos de dejarse llevar por el impulso de crear un fondo con las últimas novedades, procura salirse de lo comercial, por eso cuando se le pide una recomendación para que los lectores y lectoras “atopen a súa historia”, la responsable de librería Ben, Celia Alfaya, toma un libro de una estantería cercana y se arriesga con "Y del cielo cayeron tres manzanas", de Nariné Abgarián, una de las últimas novelas que ha descubierto y que “aborda as dificultades da vida e como sempre hai unha oportunidade para a esperanza, para deixarse sorprender. É unha autora que se coñece pouco e esta novela é marabillosa”, afirma.

Diez años después, la Feira do Libro de Vigo regresó a la Praza de Compostela y, procedente de Rianxo, Celia Alfaya contaba ayer en la inauguración de la 50ª edición de la cita literaria que “é a nosa primera vez e a Alameda parécenos un sitio espectacular. Sempre facemos a feira do libro de Rianxo, pero logo de probar en Santiago e na Coruña, animámonos a vir aquí, cambiar de ambiente e coñecer a outros compradores. É unha oportunidade chula”.

Al igual que esta librera de la Comarca do Barbanza, a escasos metros también estaba de estreno la librería compostelana especializada en literatura feminista Lila de Lilith, en cuya caseta se encontraba Patricia Porto, quien señaló que “ao estar este ano implicadas na directiva da Federación de Librarías, decidimos animarnos. As expectativas son boas, tiñamos moitas ganas de probar esta feira, e penso que a Alameda é o seu sitio, porque é un lugar que invita a pasear e á calma, a botar unha ollada máis pracenteira aos libros. Ademais, para nós é moi importante sacalos á rúa porque así facemos que a xente se atope cos libros, facemos relación co resto do sector e os contactos que se producen son un engadido”.

Lila de Lilith y Librería Ben son dos de los 17 expositores que se podrán visitar a lo largo de esta semana en la Alameda y que se han sumado a la experiencia de veteranos de la ciudad como Gonzalo Pérez, de Libraría Cartabón. Tras cinco años sin asistir al evento, el retorno a la ubicación histórica de la Feira do Libro fue uno de los motivos que animó a Gonzalo a no perderse este año la fiesta de la literatura: “Volvemos ás orixes, aquí foi onde empezamos. Nos 90 fun director da feira un par de anos e daquela eramos 45 expositores que ocupabamos toda a rúa. Viñan de todas partes de Galicia e tamén de fóra. Este ano notamos que a maioría de público e lectores están moi contentos e somos optimistas, pensamos que se van superar as expectativas. Agora o que sería bo é ampliar a data de celebración e que quedara fixa, do 1 ao 10 de xullo, que sempre foi así”, destacó.

La jornada estuvo marcada por el pregón de la poeta María Lado, que hizo referencia al “pracer” y al “vicio” que supone la lectura para esas personas que “teñen unha inclinación case enfermiza polas historias” y que son conscientes de que “hai un libro para cada persoa do mundo”.

La poeta estuvo acompañada por el director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo; la vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez; el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y el responsable de Librouro y representante de la Federación de Librarías de Galicia, Xurxo Patiño, que invitaron a la población a disfrutar de la cita literaria que durante toda la semana transformará a Vigo “nunha grande aventura, única e apaixonante, dándolle aos libros o espazo e a importancia que merecen”.

