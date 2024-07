El swing toma la calles del Casco Vello para despedir su festival

El festival Swing on the Sea cerró ayer su edición, como no podía ser de otra manera, con baile, mucho baile y ritmo que se extendieron por las inmediaciones de la rúa San Vicente, junto a la Taberna A Mina. A este fin de fiesta le acompañó una jornada de aprendizaje cargada de jam session en el salón regio del Real Club Celta de Vigo, donde docenas de amantes y profesionales del swing bailaron y disfrutaron durante horas.