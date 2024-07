Revolución en el sistema de venta de entradas para los conciertos de Castrelos

El alcalde, Abel Caballero, acaba de anunciar importantes cambios en el sistema de venta de entradas de los conciertos de Castrelos. Además, el alcalde de Vigo también ha avanzado la fecha en la que se comenzarán a despachar las "reservas" para el primero de los directos de este año: el de Dani Fernández programado para el 13 de julio, que comenzarán a comercializarse el lunes día 8.

El sistema para conseguir alguna de las 5.000 localidades de pago de la platea del auditorio de Castrelos (en la grada es gratis) cambiará completamente respecto a ediciones anteriores.

Según ha explicado el alcalde, Abel Caballero, el número de entradas presenciales será superior a las que se comercializarán on line. Algo por lo que ya había abogado meses atrás para que la gente de la ciudad tuviera más oportunidades de conseguirlas. En años anteriores, la mitad eran en taquilla y la otra mitad, a través de internet.

4.000 entradas en taquilla

Las entradas presenciales se despacharán este año en Castrelos y no en Praza do Rei. / Ricardo Grobas

De esta forma, y según ha explicado Caballero, habrá 4.000 pases que tendrán que adquirirse en taquilla y 1.000 que se despacharán a través de la web (todavía no se ha desvelado la plataforma, que el año pasado fue www.vigoenfestas.com). El Concello adjudicó este año el contrato a la empresa The Ticket Company.

Horarios

Al igual que en años anteriores, también habrá dos turnos: desde las 9.30 hasta las 13.00 horas habrá 2.000 entradas en taquilla y 500 on line; por la tarde, desde las 16.30 hasta las 20.00 horas, otras 2.000 presenciales y 500 on line.

Venta en Castrelos y no en Praza do Rei

Pero no solo cambia esta distribución, en la que la venta presencial gana protagonismo, sino también el lugar en el que se despacharán las entradas. Será en el auditorio de Castrelos, donde habrá hasta seis taquillas, y no en Praza do Rei, como venía siendo hasta ahora.

Obligatorio DNI

A mayores, Caballero ha advertido que este año las entradas serán nominales. Cada persona podrá comprar un máximo de cuatro pases (el año pasado eran dos), pero se tendrá que presentar el DNI (o copia) para cada una de las entradas. Por ello, todo apunta a que en el acceso a cada conciertos será obligario presentar el Documento Nacional de Identidad. Este cambio persigue, probablemente, evitar la reventa de entradas de años anteriores.

Entradas de Dani Fernández a 10 euros

Según avanzó Caballero, las entradas para el concierto de Dani Fernández que se pondrán a la venta el 8 de julio lo harán a un precio de 10 euros.

La actuación de Dani Fernández en Castrelos será el sábado 13 de julio. Será su estreno en el auditorio vigués y llegará para presentar su último tema, "Todo cambia", que es el adelanto del disco que lanzará a final de año. Actuará en Vigo justo antes de pisar el escenario del FIB de Benicàssim y no será su única cita en Galicia. El artista es otro de las figuras destacadas del Morriña Fest de Riazor (A Coruña).

"Dani Fernández llegará a Vigo en su mejor momento musical", destacó Abel Caballero tras comunicar la noticia. El regidor vigués se mostró satisfecho con el 'fichaje' del manchego para Castrelos, una propuesta pop ampliamente reconocida a nivel nacional con premios en los 40 Music Awards, un Ondas o un Ídolo. En Spotify acumula más de 1,7 millones de oyentes mensuales.