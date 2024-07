La FP, a la caza de ideas de negocio

Acercar al estudiante a la realidad laboral o aportarle los conocimientos y capacitaciones que requiere la demanda de puestos de trabajo es uno de los objetivos que persigue la Formación Profesional pero, ¿y sin son los propios estudiantes los que crean la empresa? Un negocio adaptado a sus necesidades, criterios de respuesta, gustos o particularidades. Bajo estas premisas operan los diferentes viveros que conviven en un total de cuatro centros de FP en el municipio vigués: el CIFP Audiovisual de Vigo, el CIFP Manuel Antonio, el CIFP Valentín Paz Andrade y el IES Ricardo Mella. Entre todos, han dado vida en los últimos años a un total de 25 empresas, las cuales se encuentran en distintas fases de incubación, proyección o fiabilidad.

Guía turística

Algunas son ya una realidad. Es el caso del negocio de Lucía Úbeda, estudiante a distancia del ciclo de Guía turística en el CIFP Manuel Antonio. Su formación se inició hace años con la titulación de Ingeniería, pero tras meses de búsqueda de trabajo sin mucho éxito, decidió emprender un grado de FP para, posteriormente, iniciar su aventura como autónoma. “Cuando terminé la carrera está bien formada, incluso me fui al extranjero tres meses para mejorar en idiomas pero me volví loca para encontrar trabajo, daba igual la formación que tuviera que era complicado conseguir una oportunidad”, explica esta joven viguesa.

Total libertad

Actualmente regenta junto a su socia y compañera un negocio vinculado al sector turístico en el que realizan rutas teatralizadas. Una d sus representaciones fue en Caldas de Reis, sobre la Reina Doña Urraca. “Intentamos con la ruta contar la propia historia de la reina en clave de humor y su relación con Caldas de Reis y Galicia”, cuenta Úbeda, que además de trabajar por cuenta propia y ajena, sigue formándose en el centro vigués. “Decidí emprender, ser autónoma, porque tengo muchísima libertad en todo lo relativo a mi trabajo, desde las vacaciones al horario, yo decido el cómo y el cuándo. Y esta libertad es inmejorable”, relata la profesional del turismo.

Compatibilizar estudio con trabajo

Reconoce también el acierto que ha supuesto para ella embarcarse en el ciclo de Formación Profesional. “Por mi experiencia diría que sí ha sido un acierto; es verdad que igual la primera idea de negocio no siempre sale bien, pero poco a poco le vas dando forma. Ahora me puedo dedicar a lo que me gusta y sigo estudiando en el centro. Es más, en FP , aún no he terminado el ciclo y ya estoy cobrando”, apremia Úbeda.

Mayor interés

Este interés por el emprendimiento se está notando cada vez más en los estudiantes de, al menos, estos centros con viveros de empresa. “Sí vemos mayor interés del alumno, tenemos más demanda en el vivero y cada vez son más los estudiantes que valoran la posibilidad de emprender. Saben y sabemos que no será a corto plazo, que es un proyecto al que hay que dedicarle tiempo, pero hay un mayor interés por esta cultura del emprendimiento”, cuenta Elena Otero, responsable del vivero del CIFP Manuel Antonio.

Inauguración

Uno de los centros que acaba de integrar este servicio en su oferta es el CIFP Audiovisual de Vigo. Su director, Miguel Anxo Fernández Riveiro, cuenta que será este curso que comienza cuando el vivero estará operativo. “Queremos axudar os proxectos audiovisuais con un bo asesoramento. Neste sector está complicado emprender pero calquera proxecto ou curtometra contará coa nosa axuda”, explica Fernándes Riveiro.

Plazos

Actualmente se encuentra abierto el plazo de presentación de solicitudes de admisión para alguno de los cientos de ciclos de Formación Profesional que se ofertan en Vigo, que concluirá el próximo jueves 4 de julio.

La lista provisional de solicitudes se publicitará el 10 de julio, mientras que la definitiva lo hará una semana después, el próximo 17 de julio.