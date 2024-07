Dejan sin plus a la técnico del animalario de la UVigo pese a estimar el trabajo de “peligroso, tóxico y penoso”

El TSXG no concedió el plus de peligrosidad, toxicidad y penosidad a una técnico especialista del animalario de la UVigo pese a considerar que dicho trabajo sí es “peligroso, tóxico y penoso”. Los jueces sostienen que el puesto conlleva “evidentes” riesgos de exposición al frío, a olores desagradables, o animales infectados con virus pero no ves derecho al plus salarial porque no viene contemplado en la Relación de Puestos de Trabajo de la UVigo.