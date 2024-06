Una pionera viguesa de altos vuelos: "Nunca me consideré importante y ahora me tienen en cuenta"

Cuando nací, en septiembre de 1973, Tita (Isaura Clavero) empezaba su segundo año -ahora me entero que 'de juerga'- como universitaria en Madrid. Yo vivía con mi familia en el segundo piso de un edificio familiar de cuatro plantas situado en la calle Canadelo Alto, donde también residían mi abuela Lela (Isaura), mi tía Lucía (Luchi), y mis primos. Así que, Doña Isaura, que era como se dirigían los vecinos a la maestra que nos daba clase a los más pequeños del barrio, tenía cerca a dos de sus cuatro hijos (entre ellos, mi padre, Jacinto). El mayor, Pío, trabajaba en Zaragoza y la pequeña, Isaura Manuela (Tita), estudiaba en la capital.

Mis recuerdos de la "tía moderna" que admirábamos los ocho primos de la familia Clavero empiezan cuando Isaura ya estaba trabajando como ingeniera en CASA. Yo tenía 7 años. Y es que, así como ocurre en Sanxenxo o en Baiona cuando llega el verano, la población en aquel edificio se duplicaba en las épocas de vacaciones con su visita, y con la de mis tíos y mis primas desde la capital aragonesa. El 80% habíamos nacido en esos meses, así que las fiestas familiares conjuntas eran históricas, como históricos eran los viajes en el SEAT 600 de mi madre, con los ocho primos a bordo -unos encima de otros-, para ir a la playa o a la piscina, con parada obligatoria a medio camino para recargar el agua del coche, cuando éste empezaba a echar humo. Qué veranos... Y en medio de esa ensalada familiar, estaba Tita, que a veces viajaba a Vigo con su novio, y otras veces, sola.

Con ella empezó a germinar mi curiosidad periodística gracias, en parte, a la increíble vida de una mujer que se tiraba en paracaídas y que hacía aviones. Y es que eso es lo que le decía yo a mis amigas del colegio cuando les hablaba de Tita: "Mi tía hace aviones". De su etapa en Indonesia, me hablaba de cómo era su vida de expatriada en esas tierras exóticas, donde la población local malvivía, algo que contrastaba con los lujos de los que ella y otros, en su misma condición, disfrutaban, práctica habitual de las grandes empresas que ponen a disposición de sus empleados todas las comodidades para que solo se tengan que preocupar de hacer su trabajo. Una casa con piscina, cocinera, jardinero y chófer, al que, por cierto, y por su gran parecido, en Vigo llamábamos Chu-li, el icónico mayordomo de Ángela Channing, enla serie 'Falcon Crest'- y que conocíamos por fotos en las que los miembros del servicio siempre salían con una sonrisa de oreja a oreja. También recuerdo el cariño con el que Tita hablaba de ellos, y la relación casi familiar que mantuvieron durante ese tiempo. En el otro extremo, relataba cómo se jugaba la vida casi a diario por la forma de conducir de los indonesios en esas carreteras sin asfalto, sin señales, ni semáforos, donde regía la ley del más espabilado al volante.

Años después, cuando yo ya era adolescente, las preguntas eran algo más profundas: "Tita, ¿tú, exactamente, qué haces?". La respuesta me dejó sorprendida: "Pues ahora, el ala de un avión", me dijo. Se refería a una de las partes del Eurofighter que España estaba construyendo junto a Italia, Reino Unido y Alemania. Al hilo de eso, mi tía me confesó que los servicios secretos y el Ministerio de Defensa tenían a toda su familia fichada -incluida a mí- y observaban nuestros movimientos, al ser ese proyecto europeo de alto secreto.

Confieso que en esta entrevista no quise saber si la anécdota era cierta o no. En aquel momento quedé tan fascinada que iba por la calle pensando que algún satélite vigilaba mis coordenadas.

Que fuese la primera mujer en España con el título de ingeniera aeronáutica lo descubrí hace bien poco. Unos años. Desde entonces, mi ilusión era hacerle su primera entrevista. "Ya sabes que no me gustan esas cosas, lo de hablar o figurar no es lo mío", me decía. La penúltima vez que lo intenté fue el verano pasado, y volvió a negarse. Cuando a mediados del mes pasado fue homenajeada en Getafe, pensé en hacer un artículo con su historia, sin declaraciones. Antes le consulté. No solo me concedió el regalo de poder hacer este artículo, si no que se prestó a la entrevista.

He de decir que no he sido la primera en la familia en hacerle este pequeño homenaje en forma de escrito. Hace unos meses, la última Clavero de la familia, mi sobrina Laura y la sobrina nieta de Tita, de 11 años, realizó un trabajo para el colegio sobre la figura de su tía abuela, datos que me han servido para completar este reportaje. Ahora su historia ya no queda solo en CASA.