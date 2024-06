“Trabajamos in extremis con los PAC para dar la máxima cobertura en verano”

En medio de la ola de cambios con el que el nuevo conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha iniciado su etapa, Javier Puente Prieto se ha visto ratificado en el cargo. A punto de cumplir su cuarto año al frente del Área Sanitaria de Vigo, se deshace en elogios ante el compromiso que está encontrando en los profesionales para afrontar algunos de los mayores problemas, como la falta de personal en Primaria. Fija las urgencias de los PAC como la prioridad en la gestión de este verano.

–El área se ha sumado a los cambios en la Consellería de Sanidade. ¿Ha sido por desgaste o buscando un nuevo equipo para una nueva etapa?

–Un poco de todo. El equipo llevaba mucho tiempo y eso genera cierto tipo de fricciones y había algún interés en salir. Aparte de que estábamos en un pleno proceso de cambio de estructura a todos los niveles. Hemos cambiado aquí las tres cabezas que son más representativas en la parte asistencial.

–¿Cómo pinta el verano? ¿Han logrado los refuerzos necesarios?

–Es sabido que este verano es más complejo. Y las circunstancias, con los MIR que terminan este año, las sabemos también. En Vigo, el 100% ha aceptado hacer algo de actividad. Siete en PAC, tres de ellos también en hospital, y el resto optan por centro de salud. Estamos haciendo encaje con los equipos. ¿Qué es lo que nos preocupa? Como siempre, la atención urgente. Estamos trabajando in extremis con los PACs para dr la máxima cobertura para dar salida a todas las urgencias. Es la principal prioridad. Hay elementos que van a ayudar, como las guardias localizadas.

Y a los servicios de Atención Primaria les hemos dado cierta autonomía para que se organicen. Nunca ha habido para sustituir y se hacen ellos intersustituciones o prolongaciones de jornada. Han colaborado muchísimo. Son unos profesionales excelentes y están preocupados porque la población esté bien atendida. Eso tiene un valor incalculable. Va a costar más, pero tienen el verano planteado con cierta tranquilidad.

–En esa autoorganización hay algunos que han optado por cerrar de tarde. ¿Cuántos finalmente?

–A Guarda, Tui y tres de Vigo: Navia, Pintor Colmeiro y Lavadores.

–Esto supone una mayor carga para el PAC.

–Estamos buscando la forma de reforzarlo. Llevaremos un control muy estricto de la incidencia de este efecto en el PAC. El lunes tendré reunión con los de Val Miñor y de Cangas porque tienen una afluencia de visitantes importante.

–Siempre tuvieron un refuerzo de costa. En los últimos años…

–Ha sido muy complicado. Tengo una propuesta del propio PAC de Val Miñor que valoraremos el lunes. Los profesionales tienen una actitud excepcional porque son conscientes de la de la dificultad sobreañadida de este verano.

–Más allá del verano, ¿cuál es la situación de Primaria? ¿Cuántas vacantes tienen?

–Ahora tenemos 19 vacantes de Familia. Es un número importante. Y de Pediatría, tres vacantes y una reserva.

–¿Es lo máximo que se ha llegado a tener vacante en Familia?

–Sí, sí. Este año terminarán 20. Les vamos a hacer una propuesta con todo lo que hay vacante para intentar cubrir las máximas plazas posibles. Si se quedan, cubrirían un volumen importante. Sé que hay plazas de tarde y lejos de Vigo que van a ser complicado porque lo están siendo ahora. Buscaremos por todos los medios que se queden.

–¿Y se quedarán?

–Espero que sí. Por lo que me dicen los directivos de Primaria, los 20 quieren quedarse y me sorprende muy gratamente que quieran Primaria.

–¿El COVID está haciendo cambiar el plan estival de cierre de camas?

–No es cierre de camas, reestructuramos la capacidad. Si se necesitan, se abren. El COVID no nos está haciendo replantear el plan.

–Es el año que afecta a más camas.

–Con los hospitales de día y los nuevos tratamientos, cada vez los ingresos son menores y las estancias mejoraron.

–¿Cuánto le queda al Olimpia Valencia?

–Estaría el primer semestre del 2025. Probablemente, en abril o mayo. Estamos viendo el equipamiento.

–Una obra por la que se lleva mucho esperando para poder atender a todos los pacientes que lo necesitan es la ampliación de Rehabilitación cardíaca. Se anunció hace 4 años.

–La obra está en fase de adjudicación. Ha tardado mucho porque ha habido muchísimas modificaciones sobre el primer proyecto. Fueron un cúmulo de circunstancias que ocasionaron un retraso importante.

–¿Y para cuándo el traslado de reproducción asistida al Meixoeiro?

–Eso fue un planteamiento sobre las posibilidades para crecer de los distintos servicios gallegos. Desde Vigo planteamos trasladar la unidad al Meixoeiro, a la zona que dejó Hemodinámica. Sería mucho más eficiente porque utilizaríamos su zona quirúrgica y allí hay anestesistas y urólogos y colaboran. Pero tiene un problema de acceso y hay que habilitar una nueva circulación desde el exterior. Este proyecto está más verde, pero la idea se mantiene.

–¿Cuánto más puede esperar Rehabilitación a que la Escuela de Enfermería se vaya del Meixoeiro para ampliar sus instalaciones? ¿Se irá la escuela del Meixoeiro?

–Sí, es un proceso lógico. La integración de la escuela en la Universidad es un hecho y es el futuro. No puede mantenerse una escuela que no sea ya una facultad. En ese proceso se está ahora mismo. Depende más bien de la Universidad, por eso no puedo decir, pero sé que se está trabajando muy intensamente. La espera ha hecho que Rehabilitación quedara un poco descolgada de los planes de reformas, pero el horizonte está más próximo.

–Dicen que el Da Vinci de Vigo es uno de los de mayor rentabilidad de toda España y los profesionales se quejan de que un área tan grande tenga el mismo equipo que tiene Ourense o Lugo. Piden un segundo.

–El Sergas hizo una apuesta importantísima por la equidad. No puede un paciente de Ourense estar en inferioridad de condiciones. Acabaría aquí. Fue un gran avance. Aquí se ha tratado de aprovechar muy bien. Los profesionales se han implicado muchísimo en su uso. Están pidiendo un segundo pero hay que ser razonables, son equipos de muy alta tecnología y no es fácil el planteamiento de un segundo.

–Así que no.

–Sí, estoy seguro de que se llegará a tener un segundo equipo, pero ahora mismo no tengo ni idea de cuáles pueden ser los plazos ni si está en las prioridades de la consellería.

–¿Qué balance hace de la lista de espera y qué es lo que le preocupa?

–Siempre preocupa, pero está evolucionando muy bien. Estamos funcionando con 32 quirófanos todos los días, con un rendimiento elevadísimo, superior al 75%, y el índice de suspensiones muy bajo, inferior al 2%. Y por la tarde ha habido momentos de 11 quirófanos. Esperamos cerrar con 10 días menos de demora que el año pasado.

–Pero hay puntos negros.

–Hay servicios con mayor problema. Urología ha aumentado por el screening de cáncer de próstata. Y también tenemos Neurocirugía. Pero es algo muy variable y hay imponderables como una baja porque no puedes sustituir. El año pasado, en el área se hicieron 7 millones de consultas y esto genera muchas entradas en la lista.

–¿Porque subieron mucho las consultas?

–No es que hayan subido mucho, pero donde estamos viendo más problemas es en aquellas esferas con pacientes más crónicos.

–¿Y qué pasa con las resonancias, con cien días de espera media?

–Las pruebas de radiología han mejorado mucho y estoy seguro de que van a mejorar mucho más. El año pasado hemos sustituido dos resonancias con obras importantes. Eso es tener casi un año parado un equipo. Se nota mucho. Lo que más me preocupa es que no se nos escape nada que no deba escaparse y eso está perfectamente controlado con las vías rápidas.

–¿Cómo reducir las esperas por una primera consulta de salud mental en adultos? De media, están en 113 días.

–Estamos teniendo un incremento de actividad impresionante y estamos poniendo muchísimo recursos, con muchas unidades nuevas.

–Pero no está siendo suficiente.

–Ciertamente. Estamos dando pasos importantísimos. Después de todo este desarrollo de nuevas unidades con su personal, surgen imponderables: bajas y otras ausencias justificables, sin capacidad de sustitución. Eso genera atascos, malestar en la población… Pero es difícil que se escape lo verdaderamente importante. Un equipo de Primaria está capacitado para hacer una primera intervención y después derivar al hospital. Hay que seguir avanzando. Se ha acabado el Plan de Saúde Mental 20-24, en el que se ha hecho un muy importante avance, y el jefe de Psiquiatría del área trabaja en el del próximo cuatrienio sobre qué unidades harían falta.

–¿Por qué no hacen dobles las habitaciones de psiquiatría infanto-juvenil para tener más capacidad?

–Estamos trabajando sobre eso. Estaba destinado a seis habitaciones individuales. Viendo la evolución, nos parecía francamente insuficiente. Decidimos cambiar el plan funcional y poner 6 habitaciones con capacidad duplicar. Será difícil llegar a 12 camas porque hay niños que tienen que estar aislados. La unidad funciona bien, pero necesita rodaje. Empezaremos con la apertura de las otras camas, probablemente, tras el verano.

–¿Cómo va la negociación del nuevo concierto con Povisa?

–Se está trabajando en ello en servicios centrales. Tuvimos una reunión de planteamiento porque el equipo de la consellería es nuevo y necesitaba conocer lo que había previo. Se hará un grupo de trabajo para agilizar lo máximo posible.

–Los profesionales de centros de salud se han quejado de retrasos exagerados en algún servicio de Povisa como Cardiología. ¿Está resuelto?

–Igual que nosotros con Psiquiatría, pues en Povisa pasa lo mismo. Ha tenido problemas en algún servicio, en Urgencias y en Cardiología. La semana pasada me dijo la gerente que estaba todo en vías de solución.

–La tendencia en los últimos años es a que la población se cambie al Chuvi. ¿Cuanta más puede asumir procedentes de Povisa?

–No está hecho un cálculo. El área sanitaria tenía un dimensionamiento determinado y, lógicamente, eso irá incrementando la demanda y las esperas. De todas formas, creo que igual que vienen pacientes para aquí hay otros que se van a Povisa, que tiene un poder de atracción importante en el centro.

–¿Se acabará poniendo un límite al traslado de hospital?

–No sé si será posible. Siempre se ha defendido la posibilidad anual de cambiar entre uno y otro.

