“Hemos puesto infraestructuras e inversiones a disposición de los concellos como nunca”

Luis López exhibe sonrisa y resultados dos años después de coger las riendas del PP de Pontevedra y uno de la Diputación. No se pone techo político –“Estoy a disposición del partido”, repite–, asegura que ha cumplido al frente de la institución provincial con el cambio que exigieron las urnas y reconoce que Vigo es un desafío para el PP: “La ciudad espera lo mejor de nosotros para darle alternativa a un PSOE caduco”. Persona de la máxima confianza del presidente Alfonso Rueda, López hace balance de este último año y esboza los proyectos de futuro de la Diputación en Vigo, entre ellos, Balaídos y el cine Fraga.

–Cuesta encontrar una foto en la que no salga usted sonriendo, ¿tan bien le van las cosas?

–No es una cuestión de ir bien o mal, es mi carácter. Es innato. Soy así [ríe].

–Su ascenso ha sido meteórico: de alcalde de Rodeiro a delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, presidente provincial del PP, presidente de la Diputación… ¿Qué será lo próximo? ¿Se pone algún límite?

–No, no… Fue una serie de circunstancias que motivó que en muy poco tiempo tuviese que adquirir nuevas responsabilidades, comenzar proyectos… Pero la presidencia de la Diputación es lo que está en el horizonte, y espero que por muchos años.

–La semana que viene cumple un año al frente de la institución provincial. ¿Qué ha cambiado? A mayores del logotipo, claro.

–Ha sido un año de cambios en el que hemos puesto en práctica todas aquellas políticas que los votantes refrendaron en las urnas. Un año de municipalismo. Colaboramos con todos los concellos, recibimos a todos los alcaldes, hemos puesto infraestructuras e inversiones a disposición de los municipios como nunca antes. Un año de compromisos cumplidos. El mejor ejemplo, Vigo. Dijimos que iba a tener como mínimo el mismo apoyo que con el anterior gobierno provincial, y ahí están los hechos: Balaídos, los 5 millones de euros para obras, el cine Fraga... Un año tendiendo puentes. Se impuso la cordialidad y el sentido común frente a la confrontación y las líneas rojas ideológicas que había antes.

–¿Qué nota se pone? Del 1 al 10. Con sinceridad.

–Eso hay que dejárselo a los vecinos y vecinas de la provincia.

–Por actualidad, ¿cómo va la compra del Teatro Fraga? La Xunta ha confirmado que ya hay un acuerdo con la propiedad y que el cierre de la operación es inminente.

–Sí, es la intención.

–¿Pero cuánto cuesta el Fraga?

–Son datos que no podemos desvelar a día de hoy. Está muy avanzado.

–La aportación de Xunta y Diputación, ¿es al 50%?

–Sí, más o menos.

–El presidente Rueda valoró el martes que una vez cerrada la compra por parte de ambas administraciones, Concello y Zona Franca podrían participar en una segunda fase del proyecto, la que competería a los usos, etc. ¿Cómo lo valora?

–El cine Fraga lleva muchos años así y ni la Zona Franca ni el Concello se preocuparon por su adquisición, en una época en la que además la Diputación estaba en su mano [del PSOE], por lo que había tres administraciones que podían recuperarlo. Qué casualidad que justo ahora cuando la Xunta y la Diputación lo anuncian, ellos dicen que quieren entrar. Creo que llegan tarde.

–Igual cambió la voluntad de vender por parte de la propiedad.

–Quiero pensar que desde el momento en que se paró la rehabilitación del inmueble, ese activo inmobiliario estaba en la lista de posibles ventas. Es un emblema cultural en la ciudad.

–¿Le ha sorprendido el acercamiento de posturas entre el alcalde vigués y el presidente gallego? Es histórico.

–Sorprende, claro que sí, porque venimos de años de máxima confrontación con la Xunta. Hay que celebrarlo, es una buena noticia para la ciudad, para los vigueses, y lo que pido y deseo es que perdure en el tiempo. Porque eso es lo que permitirá que se ejecuten importantes proyectos.

–¿Cree que durará? ¿De qué depende?

–Pues de la voluntad de las partes. Conozco al presidente de la Xunta y en toda su trayectoria siempre ha sido una persona capaz de llegar a acuerdos, independientemente del color político. Hay ejemplos en las otras seis grandes ciudades de Galicia. Por el presidente de la Xunta no será.

–Hablando de diálogo y colaboración, la Zona Franca ha vuelto a solicitar su entrada en el patronato del Ifevi, con una propuesta de inversión de 16 millones de euros para la ampliación del recinto que demanda Conxemar. La Diputación tiene asiento en el patronato, ¿les parece coherente? ¿Votarían a favor?

–Es un tema que hay que valorar al detalle. Pero por experiencia en otros patronatos en los que estamos, si sumamos todas las fuerzas y hay esa voluntad real de colaborar para lanzar proyectos o en este caso, mejorar este recinto, adelante.

–Con el Concello acaban de firmar la obra de reforma de la grada de Gol. Se le vio bastante suelto dando toques de balón en Balaídos.

–[Ríe] En otra vida algo me dediqué a eso…

–¿Costó mucho llegar a ese acuerdo?

–No, lo teníamos claro desde el momento en que tomamos posesión. Nuestro compromiso con Balaídos es absoluto. Sí dijimos que tenía que participar el Celta y al final esa circunstancia se cumplió. Sí exigimos rigor técnico, no queríamos una grada en la que, como ocurre ahora en Marcador, en casi trescientas butacas no se ve bien el fútbol; ni que hubiese sobrecostes. Con buena voluntad de todas las partes, fue fácil.

–No puedo dejar de preguntar por las opciones de Vigo para ser una de las sedes para el Mundial 2030. Parece que hay alguna complicación y aún no hay garantías de que lo sea. ¿Le preocupa?

–Me preocupa no serlo. Desde la Diputación, ya en febrero la junta de Gobierno acordó su apoyo a la candidatura de Balaídos. En marzo seguimos con el protocolo de colaboración necesario para presentar esa candidatura. A nivel de provincia, contar con una sede de una competición de este nivel es lo máximo a lo que se puede aspirar. La Diputación está haciendo un esfuerzo tremendo y una apuesta sin precedentes por el deporte y en particular por acoger eventos deportivos.

–¿El Concello les llegó a pasar el esquema de financiación?

–Hay un documento que conocemos por la prensa, de un reparto que se hizo de forma unilateral. Desde mi punto de vista faltan cosas: no puede ser un reparto Xunta, Diputación y Concello y que el Gobierno central no aparezca. Este es un proyecto de país.

–El convenio para obras en Vigo que comentaba antes, ¿está firmado?

–Dentro de la cooperación leal que mantenemos con el Concello de Vigo está este convenio: 5 millones de euros anuales. Se contemplan en los presupuestos que elaboramos en el tercer trimestre y entraron en vigor el pasado 1 de enero. Pero aquí hay un replanteamiento en el que estamos hablando todas las partes, la Diputación y el Concello. Porque nos encontramos que en el periodo 2021-2023, que suma 15 millones de euros, el 50% está sin ejecutar. Son 7,5 millones de euros. Esto nos tiene que llevar a una reflexión y a plantear de cara al futuro cómo se deben afrontar estos proyectos. A lo mejor conviene un planteamiento por obra, como estamos haciendo en Pontevedra.

Ficha personal Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela. Fue alcalde de Rodeiro desde el año 2011, cargo que revalidó con mayorías absolutas en 2015 y 2019. Desde 2019,y hasta su nombramiento como delegado territorial de la Xunta en Pontevedra (2021), también fue diputado provincial. En 2022 cogió las riendas del PP provincial, y hace casi un año, de la Diputación de Pontevedra.

–El desahucio exprés de la sede la Diputación quedó en agua de borrajas, los reproches iniciales por la grada de Gol también... Hasta se ve cierta complicidad entre Caballero y usted. ¿Cómo se llevan fuera de micro?

–Desde el minuto uno, mi relación con Abel Caballero ha sido de máxima cordialidad.

–¿Qué otras actuaciones/inversiones barajan para la ciudad? Más allá de ese convenio de obras.

–Por ahora ninguna, más allá de posibles colaboraciones que nos puedan pedir.

–¿No patrocina la Diputación a O Marisquiño este año?

–Decenas de entidades y eventos llaman todos los días a las puertas de la Diputación pidiendo una colaboración. Pero de O Marisquiño, nadie se ha puesto en contacto con nosotros.

–La agenda de actividades en la sede Vigo, ¿es una percepción errónea mía o ha ido decayendo? ¿Qué planes tienen?

–No, aquí se realizan muchas actividades. Hay mucho trabajo interno, reuniones con colectivos que no trascienden y puede dar esa falsa sensación.

–Ahora que ya le tiene tomadas las medidas a la Diputación, ¿no cree que hay muchas competencias duplicadas entre la Xunta, la institución provincial y los concellos?

–Algunas sí, pero estamos trabajando para corregirlo. Un ejemplo reciente, del área que pilota la vicepresidenta Luisa Sánchez, que tiene que ver con empleo, pues había una serie de proyectos de ayuda al emprendimiento que estábamos replicando Diputación y Xunta. Nos sentamos, algo que antes no pasaba, y vamos a hacer un modelo eficaz para la provincia y con la máxima viabilidad económica.

–Aquello que se decía de que la Diputación solo está para los concellos pequeños, como que no, ¿no?

–No, no… priman los concellos pequeños. La inversión por habitante de la Diputación es más alta en los municipios más pequeños. Lo que tenemos que entender es que la provincia no se entiende sin las grandes ciudades.

Luis López durante la entrevista / Adrián Irago

–Ya estamos en verano y el turismo, se confirma, va como una moto. ¿Quizá demasiado?

–No. Es el motor de la economía, del empleo, y los números nos dicen que aún no tocamos techo. Qué ocurre, que de cara al futuro si se puede hay que ir tomando decisiones. Por eso desde Turismo Rías Baixas ya estamos diseñando una nueva estrategia de la mano del sector para saber hacia dónde ir, temas de sostenibilidad, desestacionalización… Aquí agradezco la implicación del sector para seguir haciendo las cosas bien y con miras al futuro.

–¿Teme que en algunos concellos de costa despierte la turismofobia?

–No, salvo que haya algún tipo de interés de otros en crear ese caldo de cultivo.

–¿Le preocupa el fenómeno de los pisos turísticos? ¿Cree que hay que poner un límite?

–Los pisos turísticos, en el conjunto general de la provincia, no me preocupa más allá que en determinados puntos concretos en los que si continúa esta línea de crecimiento habría que poner algún tipo de limitación. Pero no veo una limitación general cuando en municipios del interior de la provincia son una alternativa para crear oferta hostelera donde no la hay.

–Cuando tomó posesión como presidente del PP de Pontevedra hace dos años reconoció que la elección fue una sorpresa, que no se lo esperaba ni entraba en sus planes, pero ahora se le ve cómodo, ¿es su máxima ambición política o se ve como conselleiro?

–Soy una persona que está a la disposición del partido. Soy un hombre de partido.

–Es una de las personas de máxima confianza de Rueda, ¿le sorprendió el grado de renovación en el Gobierno autonómico?

–Era algo que tenía que hacer. Y aplicó lo que mejor se le da: el sentido común.

“En la grada de Gol lo tuvimos claro desde el minuto uno; con Balaídos el compromiso es absoluto” “Me preocupa no ser sede del Mundial; a nivel de provincia es lo máximo a lo que se puede aspirar” “Hay que replantear el convenio de obras porque entre 2021 y 2023, que suman 15 millones, el 50% quedó sin ejecutar” “¿Turismofobia? No me inquieta salvo que a otros les interese crear ese caldo de cultivo” “Si Zona Franca tiene voluntad real de colaborar en el Ifevi, adelante” Luis López Diéguez — Presidenta de la Diputación de Pontevedra

–¿Hay un PPdeG a medida de Rueda como lo había en la etapa de Núñez Feijóo?

–Alfonso Rueda tiene un PPdeG a medida de Galicia.

–¿Qué diferencias observa entre el presidente Feijóo y el presidente Rueda?

–Por lo que escuchas en la calle, además de una excelente gestión, de Rueda todo el mundo coincide en la cercanía que tiene, que le otorga esa capacidad de escucha, de estar en contacto con los problemas de los gallegos, y en base a eso, tomar decisiones.

–El flanco débil del PPdeG sigue siendo el voto urbano. En las grandes ciudades solo gobiernan en Ferrol. Y en la provincia, los municipios de mayor tamaño, Vilagarcía, Pontevedra, Vigo, tienen alcaldes socialistas o del BNG. ¿Se ve capaz de cobrarse alguna de esas piezas?

–Sí, sí. En la ciudad de Pontevedra el cambio es evidente. Un agotamiento total del actual alcalde. En 2027 toca cambio. Pero en el ámbito urbano, en los municipios de más de 20.000 habitantes, tenemos ocho concellos, y cinco son alcaldías del PP. Y ojo, con la circunstancia de que a nosotros se nos exige la excelencia, solo podemos gobernar si tenemos la mayoría absoluta. En Vilagarcía somos el partido más votado ya, y en Vigo hemos tenido un incremento importante en las últimas elecciones. Vigo espera lo mejor de nosotros para darle alternativa a un PSOE caduco.

–¿Es Vigo el mayor desafío?

–Los sesenta y un concellos son un desafío, pero lógicamente la ciudad más importante de Galicia lo es más.

–Pero, ¿cree que se pueden extrapolar los resultados de las autonómicas o las generales a las próximas municipales?

–Bueno, te van dando pistas. La pista más grande que recibimos fue en las autonómicas. Porque por primera vez el alcalde se involucra en la campaña, aparece dando la cara, compartiendo cartel con el candidato del PSOE y acaban siendo la tercera fuerza de la ciudad. Es una muestra de que el proyecto del alcalde está agotado.

–La imagen de unidad del partido que se vende ahora en la ciudad es difícil de creer.

–A los hechos me remito. Antes de las europeas organizamos un encuentro en Vigo donde éramos más de cuatrocientas personas. Y porque no había capacidad para más, quedó mucha gente fuera. Eso era impensable antes en el PP de Vigo. La noche electoral del viernes de las europeas, por poner ejemplos próximos en el tiempo, se reunieron más de cien personas. La base social se está incrementando a pasos agigantados en Vigo, y eso es una realidad.

–¿Tiene fecha el congreso local?

–No me obsesiono con las fechas. Lo que hay es que acertar con el candidato o candidata que se presenta a un congreso y luego que haya la máxima unidad posible, que haya una única lista.

–¿Y cuál es la apuesta? ¿Algún candidato o candidata que ya haya comunicado su intención de presentarse?

–No, no…

–Entre las filas “populares” suenan dos nombres de mujer, Patricia García y Luisa Sánchez. Con Sánchez sería repetir el esquema de Fernández-Tapias, también vicepresidenta de la Diputación.

–El baile de nombres en estas circunstancias es normal. Que si Luisa, que si Patricia…

–¿Hay algún “tapado”? ¿O “tapada”?

–[Ríe] Lo desconozco. Pero tengo que recordar la capacidad que les damos a las agrupaciones locales a efectos de que la propuesta salga de la propia agrupación y con el máximo consenso posible. Si es así, el éxito no está garantizado, pero casi.

–¿Qué resultado espera en 2027?

–Falta mucho, cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente.

–Entonces ya no le pregunto por 2031.

–[Ríe] En política pasa todo muy rápido. Y puede pasar de todo.

Suscríbete para seguir leyendo