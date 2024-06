En Vigo el swing se baila en la calle

Al puro estilo de las coreografías que coparon las salas de Harlem en la década de los años 30, el centro de Vigo se transformó ayer en un gran salón de baile al aire libre en la primera jornada de Swing On The Sea. Más de un centenar de personas se echó a la calle a “mover el esqueleto” al ritmo de la música swing en la clase de lindy hop con la que ayer se inauguró la tercera edición del festival que, a lo largo de este fin de semana, atraerá a la ciudad olívica a más de 200 bailarines procedentes de distintos puntos de Europa.

La Praza da Pedra fue la ubicación escogida para dar el pistoletazo de salida a cuatro jornadas intensivas de clases, talleres, baile social y actividades lúdicas que girarán en torno al swing con el objetivo de abrir este tipo de baile a la ciudadanía y animar a los vigueses y viguesas a dejarse llevar por este estilo musical. Precisamente, este era uno de los objetivos de la sesión inaugural, ya que en la clase de iniciación al lindy hop no solo participaron las personas que habían adquirido los abonos del festival, sino que los creadores del evento, Elena Branco y Jorge Patiño, invitaron a participar en ella a todas aquellas personas que se acercaron a verlos bailar y a las que se encontraban paseando en la zona.

Tras las primeras lecciones, a continuación, el público asistente pudo disfrutar de una sesión de baile social al aire libre, una de las principales novedades de esta edición del festival, puesto que en los años anteriores este tipo de actividades se celebraban en espacios interiores y privados, y tan solo iban dirigidas a las personas que habían adquirido las entradas de Swing On The Sea.

Tras la jornada inaugural y dando margen para que todos los asistentes al festival aterricen en Vigo, la mitad de los participantes inscritos disfrutarán hoy de una visita a Cíes y, a la vuelta y hasta la una y media de la madrugada, está previsto que los 220 bailarines se junten al fin en el Salón Regio de la Sede del Real Club Celta para disfrutar de una velada en la que la música en directo correrá a cargo de la agrupación The jazz son five y diversos DJs. Asimismo, mañana la programación se repartirá entre clases de formación y una de las actividades más destacadas de la tercera edición del festival, la charla “Todos los cuerpos son cuerpos de baile”, que será impartida por Alba Cobo, de Outro Conto, y la profesora de lindy hop y psicóloga, Tamara Lobato, que reflexionarán sobre la diversidad corporal en la pista de baile.

Swing On The Sea se despedirá por todo lo alto el domingo, puesto que este será el último año que se celebre el festival en Vigo, con otra sesión al aire libre en el entorno de Taberna A Mina, en donde tendrá lugar una sesión vermú y “tapeo swing”. Por último, tras una Jam Session en Mondo, el after party se celebrará en la Sala Kominsky.