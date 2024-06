La vida en compañía, mucho mejor

Sentados “a la fresca” en un merendero de Samil, a excepción de los jugadores y jugadoras de petanca que crean afición en el parque infantil, un grupo de mayores intenta recrear la silueta de una vela con siete piezas de distintos tamaños, formas y colores sin solaparlas. “Parece fácil, pero de eso nada”, dicen mientras pasan al siguiente rompecabezas. Toca ahora representar un cisne y sus manos empiezan a voltear las piezas del juego chino tangram intentando averiguar la disposición correcta. Mientras discurren la solución al puzzle, a escasos metros, otro grupito efectúa lanzamientos sobre una gran diana en el césped, contando con tres bolas y tres oportunidades para alcanzar mejor puntuación que sus compañeros.

Acompañados del equipo organizativo, formado por la integradora social, la terapeuta ocupacional, la psicóloga y ayudante de coordinación, así como dos auxiliares en juegos y apoyo, cerca de una veintena de vigueses adheridos al Servizo de Axuda a Domicilio (SAD) participaron ayer en una jornada de ocio que rompió su rutina habitual y les dio un buen motivo para animarse a salir de casa, lo que para muchos “es vida”. Lo afirman así Josefa Abalde Alonso y Elena Pilar Álvarez, dos viguesas de 90 y 86 años, respectivamente, que no se pierden una. Ambas son dos de las usuarias más veteranas y cuentan que “siempre que nos llaman para proponernos alguna actividad, venimos, salvo que tengamos médico”, aunque Josefa añade que, “bueno, yo hoy tenía rehabilitación, pero cuando les comenté que venía a jugar a la petanca me dijeron: Entonces, vete. Me dieron permiso”, dice entre risas.

Grupo que ayer jugó a la petanca en la gincana organizada por el servicio municipal del SAD. / Alba Villar

Estas dos usuarias del SAD indican que están “muy contentas de que se hagan estas cosas, porque nos sacan de casa y nos distraemos. Es muy bueno relacionarse, porque al estar solos en casa, uno pierde, así que venir a estas actividades es una maravilla, nos atienden bien, notas cariño, protección...”, señalan Josefa y Elena, que concluyen con la sabiduría que otorga el paso del tiempo recomendando al resto de mayores de la ciudad “que no se encierren en casa, tienen que animarse, que todas tenemos nuestra vela y tenemos que luchar la vida hasta que se apague”.

Es la primera vez que se hacen tantas actividades con el equipo de ocio

Una de las profesionales que ayer acompañó a las personas dependientes que participaron en la gincana de juegos fue la integradora social del servicio municipal, Claudia Landó, quien apuntaba que “ofrecemos una atención integral dentro y fuera de casa, y esta gincana forma parte de una serie de actividades que programamos para favorecer el ocio de estas personas y ponerlas en contacto entre ellas, creando así una cohesión social real y que sus redes se amplíen. De hecho, nuestro mayor éxito es que, después de nuestras actividades, muchos quedan o encuentran a esa persona a la que poder contarle sus cosas. Por otra parte, es la primera vez que se hacen tantas actividades con el equipo de ocio”.

Para visitar a los participantes en la gincana, hasta Samil se desplazó la concejala de Política Social, Yolanda Aguiar, que comentó que en la actualidad hay adheridas al SAD unas 1.300 personas, de las cuales un 80% son mujeres, que se pueden beneficiar de todas las actividades que se impulsan desde el servicio que Aguiar describió como “un instrumento de socialización para atajar la soledad no deseada. Nuestro objetivo es trabajar hacia la desinstitucionalización de estas personas y estos programas se conciben para prestar esa atención dentro y fuera del hogar, fomentando mucho su autonomía y la toma de decisiones”. Antes de concluir la jornada lúdica, usuarios y usuarias también recibieron la visita del alcalde de Vigo, Abel Caballero.

