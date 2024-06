La mitad de los 1.800 pacientes con VIH atendidos por el CHUVI supera los 56 años

Gracias a la efectividad de los nuevos tratamientos, la infección por el VIH se ha convertido en una enfermedad prácticamente crónica. La esperanza de vida de sus portadores es más larga y la atención a su salud se enfrenta a nuevos desafíos. De hecho, la mitad de los 1.800 personas con VIH que siguen desde el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) superan los 56 años. “Al envejecer con VIH, aunque más o menos viven lo mismo que el resto, tienen más papeletas para otras enfermedades”, explica el doctor Alexandre Pérez. Sobre estos nuevos retos ofrecerá una charla en la IV Reunión galaico-asturiana para el abordaje integral del VIH, que hoy y mañana se celebra en el parador de Baiona organizada por Sogaisida y el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur.

“Lo que va a ocurrir, probablemente, es que su VIH va a seguir perfectamente controlado y con fármacos con muy poca toxicidad, pero se van a ir sumando enfermedades propias del envejecimiento que, con el VIH, son un pelín más frecuentes que en la población general, como puede ser la diabetes, el cáncer, el infarto de miocardio, el ictus...”, cuenta el doctor Pérez, del servicio de Medicina Interna del Chuvi. ¿Por qué tienen más riesgo? “Aunque trates el VIH y la cantidad de virus se suprima en sangre, sí que es verdad que padecen una inflamación o estados proinflamatorio que, a largo plazo, favorece la aparición de tumores, enfermedades tipo infarto...”, explica el experto.

¿Y qué se puede hacer? El internista señala que se está investigando si la aplicación de fármacos destinados a disminuir la intensidad de la respuesta inmune puede ayudar a la prevención de estas enfermedades. “Muchas de estas enfermedades propias del envejecimiento tienes más papeletas de tenerlas si tienes un sistema inmune constantemente en pelea. A largo plazo se agota, empieza a confundir unas células con otras y es menos eficiente”, detalla. ¿Si se disminuye la respuesta inflamatoria los pacientes con VIH, tendrán menos enfermedades cardíacas, vasculares, neurológicas...? Habrá que esperar a los resultados de los estudios.

Prevención

Mientras tanto, “la mayor prevención que se puede aconsejar es llevar una vida lo más saludable posible”, para no incrementar aún más el porcentaje de riesgo. En consulta e impartido por Enfermería, han incorporado consejo en esta línea. También les recomiendan acudir a os diferentes cribados como el de la sangre oculta en heces, para cáncer de colon o el nuevo con TAC para tumores de pulmón, para el que el VIH será un factor de riesgo. Y, especialmente, a los que tienen que ver con el virus del papiloma humano: las citologías para cáncer de cuello de útero en mujeres y el control de la displasia anal en cuanto al cáncer de ano en hombres. “Estos programas han demostrado que reducen el riesgo de muerte y de padecer cáncer de forma muy notable”, destaca.

Lo último en tratamientos para controlar el VIH son los inyectables. Inyecciones intramusculares que se ponen cada dos meses y evitan tomar una pastilla todos los días. Tras comprobar el médico que el paciente es candidato, se deja a su elección. Entre el 15 y el 20% ya lo hacen así.

La profilaxis preexposición al VIH es algo que también ha supuesto un importante avance. Según un estudio del doctor Pérez sobre los 150 primeros pacientes incluidos en este programa y que fue premiado por la Consellería de Sanidade, “funciona”. “No tuvimos ninguna infección por VIH” y solo tres no lo toleraron. “La parte negativa fue que hubo un número enorme de infecciones de transmisión sexual”. Ya de por sí, los pacientes a los que se ofrece esta profilaxis tienen que estar en situación de riesgo. “Es gente que no usa de forma constante los métodos barrera como es el preservativo”, señala. Por ello, era esperable que hubiera muchas ITS y, a través del programa, pudieron atenderlas de forma precoz.

Infecciones de transmisión sexual

Los nuevos contagios del VIH se mantienen “bastante estables” en cifras reducidas. Se diagnostican entre 10 y 20 nuevos al año en el área viguesa –sin Povisa–. “Uno de cada dos, más tarde de lo que debiera”, ya sea porque son jóvenes y acuden poco al sistema sanitario o porque no se hacen suficientes serologías por la sobrecarga del sistema. Se suman cada año otros 30 o 40 nuevos pacientes trasladados de otras áreas o países, ya diagnosticados.

Lo que está disparado, según advierten los expertos, es el contagio de las ITS como la clamidia, la gonorrea y la sífilis. “Cada año aumentan vertiginosamente”, destaca Pérez y apunta: “aumentan el riesgo de infectarte de VIH y tienen problemas de salud propios como la esterilidad en mujeres y problemas urológicos en hombres”. “Hay que reforzar la educación sexual”, exhorta.

Desde la izq., Poveda, Fernández, Piñeiro y Fernández-Campa. / A . Blasco

Rozalén apoya el VIH - Ciencia Abierta del Galicia Sur Con un vídeo con su canción “Comiéndote a besos”, la compositora y cantante Rozalén ha mostrado su apoyo al proyecto VIH - Ciencia Abierta, que el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS) desarrolló en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt), dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación. La directora científica del Galicia Sur, Eva Poveda, presentó ayer en el Marco el balance final de este proyecto que busca contribuir a la no discriminación y vencer el estigma frente al VIH. Una de las iniciativas incluidas fueron charlas a un centenar de chicos de 12 a 18 años, y la habilitación de un sistema de mensajería instantánea para que los adolescentes puedan hacer sus preguntas de forma privada.

