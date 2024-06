El diseño del “nuevo” IEO, que costará 4,5 millones, para la ourensana López y Noya

La mesa de contratación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), entidad adscrita al Ministerio de Ciencia, se reunió este martes para evaluar propuestas de inversión largamente ansiadas desde Vigo: para la reforma integral de la sede del Centro Oceanográfico de Vigo y para la reconstrucción desde cero de la nave de cultivos de acuicultura, prácticamente anexa al primer inmueble. El procedimiento más avanzado es el del edificio principal, que comprenderá un coste total de 4,5 millones de euros con 15 meses de plazo de ejecución. Fueron dos las empresas que optaron al encargo del diseño técnico, la viguesa GOC y la ourensana López y Noya. Es esta última la que ha obtenido una mayor puntuación, con una oferta de 125.000 euros. El Pabellón de Os Remedios y el Hogar del Transeúnte, ambos en la ciudad de As Burgas, o actuaciones de rehabilitación y viviendas de protección figuran en el portfolio de esta oficina técnica.

El diseño arquitectónico, con las especificidades que serán fijadas por el CSIC, deberá completarse en un plazo de cinco meses; para la ejecución de la obra se han delimitado otros diez meses “estimados”. Como apuntó a FARO la directora del centro de Cabo Estai, Rosa Figueroa, será la adjudicataria de las obras de rehabilitación la que habrá de determinar si es preciso trasladar a los trabajadores. Son en torno a 120 las personas empleadas por esta institución en Vigo. Las obras se centrarán, grosso modo, en “mejorar la envolvente con criterios de eficiencia energética, sustituir las instalaciones obsoletas y realizar una pequeña redistribución de espacios”. Se reemplazará la fachada, que incorporará una cámara de aislamiento; también se mudará la cubierta y se acometerá un “refuerzo estructural” para remediar las “patologías” de la estructura. El proyecto incluye asimismo la “sustitución de las instalaciones de clima, instalación eléctrica, e instalaciones de gases” o la incorporación de falsos techos.

De acuerdo al propio CSIC, que lo ha expuesto por escrito, el edificio principal no es seguro. “La necesidad de la rehabilitación del edificio principal es muy necesaria debido al deterioro significativo que ha experimentado la estructura. Este deterioro ha generado problemas estructurales que representan un riesgo para la seguridad del personal que trabaja en el edificio”. Ya en una auditoría energética realizada en 2010 se detectaron elevados consumos energéticos a causa del mal estado de la construcción. “No se tomaron medidas al respecto”. Y fue en 2014 cuando el edificio no superó el examen de Inspección Técnica de Edificaciones. Cuando este test es “desfavorable” es preceptivo realizar las actuaciones que corrijan las deficiencias; de lo contrario, el edificio no está bajo la normativa. Pero tampoco se hizo nada, desde el mes de diciembre de 2014, para remediarlo.

Nave de cultivos

En peor estado está la infraestructura donde se realizan los trabajos de experimentación para acuicultura, del que caen cascotes y para el que otro informe técnico apremió, hace año y medio, su inmediato desalojo y demolición. Para el diseño del nuevo edificio –arquitectura, redacción de proyecto de derribo, proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud, dirección de obra y asistencia técnica– se han postulado otras tres empresas: de nuevo GOC, Idom Consulting y la madrileña Hijona Ravski. “El edificio objeto del proyecto es la construcción de un edificio de nueva planta sustituyendo al actual, debido al mal estado estructural del mismo que supone, actualmente, un peligro para su utilización. Es por eso por lo que hay que derribar la edificación existente para poder construir la nueva”, expone el pliego oficial.

Dado que el centro habilitará una estructura temporal para albergar los tanques con los peces, no será necesario su traslado fuera del recinto de Cabo Estai. En suma, el proyecto completo supondrá una inversión pública superior a los 9,7 millones de euros.

