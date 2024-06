Últimas noticias hoy en directo de Vigo

La candidatura de Balaídos al Mundial, en el aire

La elección de las once sedes que España aportará al Mundial de 2030 avanza pero todavía no ha concluido. Las informaciones han sido numerosas e incluso contradictorias durante las últimas horas. Y la reunión que esta tarde han mantenido la comisión directiva de la organización y representantes del Gobierno ha aclarado la situación, pero no la ha resuelto definitivamente.