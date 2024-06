La Seafood mueve sus ferias de Barcelona y Boston y redobla su órdago sobre Conxemar

El de las ferias de alimentación es un circuito intenso a nivel mundial. Como quiera que las empresas son cada vez más verticales –alargan su presencia en la cadena de valor, desde el origen a la venta final–, tienen cabida tanto en congresos generales de congelado (como el de Conxemar) como en otros más especializados en productos gourmet, de marcas propias, alimentación ecológica o pesca extractiva. Pero acudir a una cita de este tipo cuesta dinero, con o sin stand propio, y hay que elegir, ser selectivo. La industria de la pesca no es una excepción: si a una compañía le basta, a efectos de citarse con clientes y proveedores, con asistir a la exhibición de Vigo, por ejemplo, es muy posible que anule su presencia en la Seafood Expo Global (Barcelona) o en Alimentaria (Madrid). Y al revés. Con otro condicionante: cuanto más pegadas estén las ferias de interés para una empresa, más posibilidades de que ejecute algún descarte. Que es exactamente a lo que juega la compañía norteamericana que organiza los simposios de la Ciudad Condal o la Seafood Expo North America (Boston), Diversified Communications. Porque lo ha vuelto a hacer: la Seafood ha decidido mudar sus fechas para acercarlas más a Conxemar, con el objetivo claro de restarse competencia.

Diversified es una empresa privada con sede en Portland (Oregón). Durante tres años consecutivos (ediciones de 2012 a 2014) trató de poner una pica en España para erosionar la competitividad de Conxemar. Lo hizo fijando una feria de pesca en Barcelona, a precios mucho más bajos y que fue reprogramando en el calendario para que coincidiese prácticamente con la reunión del Instituto Ferial de Vigo (Ifevi). Su última edición, la de 2014, la celebró de hecho entre los días 22 y 24 de septiembre, a escasos diez días de Conxemar. Fracasó y ya no celebró el encuentro de 2015.

Pero esta misma compañía norteamericana consiguió trasladar a Barcelona, para 2021 –pospuesta a 2022 por el COVID– la feria que había llevado a cabo en Bruselas durante más de tres décadas. La confirmación de dos eventos en un mismo país para una misma industria ya hizo temer una pérdida de asistentes a Vigo, que no se produjo. Así que Diversified ha vuelto a optar ahora por utilizar fechas para ganar mercado a costa de Galicia: ha pospuesto siete días la feria de Boston (hasta el 16 de marzo) y, sobre todo, dos semanas la de Barcelona (6-8 de mayo).

A juicio del presidente de la asociación Conxemar, Eloy García Alvariza, el único remedio que tiene la feria de Vigo para pelear con este nuevo órdago y los que ya tenía en cartera pasa por una ampliación del recinto de Cotogrande. En la manga de la entidad, como ya analizó FARO –y ha debatido este colectivo en sus órganos internos de dirección–, está un traslado de la exhibición al Ifema de Madrid. Hay diferencias de opinión tanto en la junta directiva como entre los socios de Conxemar, que es además una asociación nacional (son gallegas algo más del 44% de sus asociadas). “Nosotros tenemos toda la voluntad de permanencia, pero pedimos colaboración”, exhortó García durante la presentación del Informe Sectorial de la Industria y Comercialización de productos pesqueros en España 2024, a preguntas de este periódico. “Qué tiene que ver [que no haya más eventos que justifiquen una ampliación del Ifevi], ojalá hubiera veinte conxemares en Vigo. Nosotros somos clientes del Ifevi y necesitamos espacios”, abundó.

El delegado del Estado de Zona Franca, David Regades, cogió el guante en medio de las críticas de García: si es por financiación, el Consorcio sufragará una primera ampliación del Ifevi, estimada en unos 16 millones de euros, “para garantizar la continuidad en Vigo de Conxemar durante diez años más”. A cambio, como sucede ya con el recinto ferial de Barcelona (Fira), Zona Franca reclama su entrada en el patronato del Ifevi, en el que a día de hoy tiene mayoría la Xunta, con presencia también de la Deputación de Pontevedra o el Concello. “Yo soy muy optimista. El peso que tiene aquí la industria evidencia que su gran evento debe celebrarse en Galicia”, remachó Regades. Eloy García, exultante ante la propuesta, ya anticipó que la da por buena. Permitiría a la feria ganar en torno a 7.000 metros cuadrados, que es la demanda de espacio adicional que tienen ahora de empresas. “Si no hacemos nada ahora sobrará el Ifevi, porque para cuando se hiciera ya no valdrá la pena”, abundó el portavoz de Conxemar, que recordó que un proyecto de ampliación se ejecuta a dos años vista. Si para 2026 no hubiese más metros cuadrados, en definitiva, la feria de pescado congelado nacida en el centro de la ciudad ya se celebraría en otra latitud.

Las claves Más de 800 empresas El conjunto del sector factura al año más de 18.000 millones de euros. Las asociadas de Conxemar suman 12.000 millones en ventas y 20.173 empleos. En las plantillas la mayoría (53,29%) son mujeres. El peso de Galicia en la entidad Conxemar es una asociación de carácter nacional. Eso sí, el 53% de la facturación de las asociadas corresponde a firmas domiciliadas en Galicia, así como un 43% del empleo.

De nuevo, no todos los asociados de Conxemar están de acuerdo en que su futuro en Vigo pasa irremediablemente por una ampliación, sino por una mayor especialización del evento, más selectividad para la elección de stands, potenciar el congreso FAO –este año se centrará en la salud de los océanos con el Informe Sofía– o incardinar los tres días de feria con actividades en factorías, astilleros o fábricas del área. Eloy García, eso sí, volvió a hacer enumerar cuestiones que trastabillan, cree, la competitividad de su reunión. Como el “peaje en la sombra” que paga Conxemar por utilizar los aparcamientos de Peinador, los accesos, las malas conexiones aeroportuarias o los precios de los hoteles, que se multiplican hasta por diez en la primera semana de octubre: “No es cuestión de oferta y demanda, es aprovecharse. ¿O acaso los taxis suben precios?”, zanjó.

El sector descarta una crisis pese a Fandicosta o Atunlo y anticipa nuevas concentraciones Elaborado por el departamento Ardán de Zona Franca con la colaboración de la Universidade de Vigo, el Informe Sectorial de la Industria y Comercialización de productos pesqueros en España 2024 exhibe la buena salud de la industria, si bien hay que tener en cuenta que el estudio se realizó con datos del ejercicio fiscal de 2022. A este respecto, y tras los procesos concursales de Fandicosta, Botas, Peixemar, Atunlo o Actemsa, el presidente de Conxemar, Eloy García Alvariza, rechazó que el sector esté en crisis. “Los procesos de concentración son una tendencia global y habrá más. No hay ningún motivo para pensar que el sector no vaya a seguir yendo bien”. Además, apuntó que el observatorio del que disponen en la asociación apunta a buenas ratios para el año en curso. Ahora bien, García Alvariza volvió a arremeter contra la decisión del Gobierno central de excluir al pescado de las rebajas del IVA. “Tengo envidia sana del aceite, es inconcebible”. E hizo referencia a los innumerables estudios que recomiendan la ingesta de proteína marina por sus beneficios para la salud; “del aceite no conozco ninguno”. Anticipó también que la organización continuará batallando por un etiquetado correcto de los productos o la venta de referencias veganas como si fueran pescado, así como un nuevo incremento de los contingentes arancelarios para materias primas. “Es la única manera –abundó– de no desviar la producción [con valor añadido] a países terceros”. El estudio refleja que la asociación Conxemar agrupa el 65,62% de la facturación nacional de la industria y comercialización de productos pesqueros, así como casi un 58% del empleo. Las empresas asociadas se aproximan a una facturación equivalente al 1% del producto interior bruto, misma proporción que en la ratio empleados/población activa total.

