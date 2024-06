Empresas de reformas ya no aceptan nuevos trabajos hasta el próximo año

Arquitectos técnicos y empresas de reformas de Vigo están completamente desbordados. Y es que con la llegada del verano han recibido numerosos encargos de obras, especialmente en edificios y viviendas particulares. ¿Y por qué ahora? Sobre todo porque muchos clientes aprovechan las vacaciones y el hecho de estar fuera de casa para encargar todos aquellos arreglos que durante el año prefieren no hacer debido a las molestias que les pueden causar. Esta circunstancia ha provocado un auténtico embudo en las agendas de los profesionales de la construcción de Vigo.

“Nosotros tenemos una lista de espera de seis meses. Debido a la cantidad de trabajo que tenemos, ya no aceptamos más hasta el año que viene. Lo máximo que hacemos si vienen nuevos clientes es darles un presupuesto”, explica Alberto, de la empresa de reformas de Vigo Rumoal. En su caso, les están encargando trabajos de todo tipo: desde rehabilitaciones integrales de una vivienda hasta el pintado de habitaciones o el cambio de suelo.

Aunque varían en los meses de espera que les dan a los nuevos clientes para acometer sus encargos, esta situación es generalizada por la gran mayoría de compañías del sector. “Nosotros el verano ya lo tenemos cerrado, hasta finales de septiembre u octubre no podemos asumir ninguna obra nueva, para julio y agosto es ya imposible”, explica Carolina Herce, de Valtec. “Tenemos un volumen de trabajo muy grande. Hay obras que se condensan en estos meses, como los cambios de fachada o cubiertas, que son habituales hacerlas en verano”, explican desde la empresa viguesa Valtec.

En su caso, ya no es que estén desbordados de trabajo, que también, sino que además apuntan a una preocupante falta de mano de obra cualificada en distintos especialistas que trabajan en una reforma. Por ejemplo, fontaneros, oficiales de obra o electricistas. En algunos casos, porque los que se jubilan no tienen un relevo generacional. “Conseguir peones es normalmente sencillo, pero no así oficiales de primera. Y la situación en la fontanería directamente es crítica”, explica Carolina Herce. Algunos perfiles de profesionales de la construcción por tanto están casi en “extinción” y los que todavía quedan tienen las agendas llenas.

Hay que apuntar también que hay personas que necesitan acometer reformas en su casa que están completamente desesperadas porque no encuentran a profesionales que puedan llevarlas a cabo. Ya no solo en Vigo, sino tampoco en los municipios del entorno. Por ejemplo una pareja de Nigrán no ha conseguido todavía que un aparejador o que una empresa de reformas acometa la obra que necesitan en una casa familiar heredada a la que se quieren mudar. Han llamado a varias puertas, pero en todas les han dicho lo mismo: hasta dentro de seis meses no pueden empezar con la reforma.

La rehabilitación de viviendas está siendo la protagonista del sector de la construcción en la ciudad de Vigo y su área de influencia. Así lo reflejan los datos de los expedientes de dirección de obra durante el primer trimestre de 2024 del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Pontevedra. Las obras de reforma representan ya el 60% del total de trabajos de construcción.

