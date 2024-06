A los inmigrantes les exigen más requisitos para el acceso a una vivienda de alquiler”

Aunque hace ya varios meses que está operando en la ciudad y en los municipios del entorno, ayer se presentó a la ciudadanía en un acto público en el centro cívico de Teis el sindicato de inquilinas Vigo-Baixo Miño. Se ha puesto en marcha debido al “gravísimo” problema en el ámbito de la vivienda, especialmente en los alquileres. Adolfo Telmo, cofundandor de la plataforma de afectados por la hipoteca y la especulación, es el portavoz del sindicato. Su objetivo es asesorar a todos aquellos afectados por subidas de alquileres abusivas u otros problemas con los contratos, y también organizarse para meter presión y que las distintas administraciones con competencias en la materia tomen medidas para poner fin a la “jungla” en la que se ha convertido el mercado inmobiliario en Vigo y su área.

–¿Qué capacidad de influencia tiene un sindicato de inquilinos como el que han creado y en qué situaciones concretas puede actuar?

–Acabamos de empezar. Venimos la plataforma de afectados por la hipoteca y llevamos poco tiempo actuando en Vigo y su comarca. Podemos intervenir en todas las situaciones relacionadas con los abusos que se están produciendo con los alquileres, las cláusulas abusivas que ponen tanto los caseros como las inmobiliarias. Hacemos un llamamiento a la gente para que se asesore con nosotros.

–¿Ya han recibido muchas consultas?

–Sí, precisamente por temas de subidas que les quieren hacer con el nuevo contrato, dudas sobre si los contratos están en orden…

–¿Han detectado aspectos que no deberían estar en el contrato?

–Sí, sobre todo tema de fianzas, subidas que no deberían producirse…

–¿Es legal prohibir en pisos de alquileres a familias con niños, como algunos caseros de Vigo están haciendo?

–Hay una gran dificultad para que las familias con niños accedan a una vivienda. Hay contratos que incluso especifican que no pueden entrar niños. Como también el hecho de si eres de fuera, hay mucho racismo.

–¿Se refiere a que se están discriminando a inmigrantes en el acceso a la vivienda?

–Sí, les exigen más requisitos que a las personas de aquí, como por ejemplo en asuntos de nóminas. Los propietarios se creen con un poder extraordinario.

–El Concello planteó limitar los pisos turísticos en el PXOM. ¿Hasta dónde habría que llegar con los pisos turísticos aquí en Vigo?

–Ya era hora que se empezase a limitar, en Vigo hay 1.700 pisos turísticos. Es un gravísimo problema que tiene esta ciudad.

–Prácticamente todos los propietarios están exigiendo un seguro de impago a la hora de firmar el contrato. ¿Quién debería hacer frente a este pago?

–El propietario. Es una póliza para asegurarse de un impago, por lo tanto tiene que abonarlo el propietario ya que lo protege a él. Sin embargo, en la mayoría de veces se lo hacen pagar al inquilino. No tiene ningún sentido.

–¿Por qué hay tan poca oferta de alquiler residencial de viviendas ahora mismo en la ciudad?

–Es el ejemplo de que el mercado no se regula, sino que tiende hacia el máximo beneficio y la máxima especulación y para el traslado de pisos del alquiler tradicional al turístico. Hay muchas viviendas vacías en Vigo, habría que ver por qué siguen así. Se deberían aplicar medidas para que se pongan en el mercado del alquiler. Habría que penalizar las viviendas que llevan mucho tiempo vacías, es algo que debería estar regulado. Estamos en una situación ultraespeculativa a la que hay que ponerle fin.

–¿Cuántas viviendas sociales harían falta construir en Vigo para atender la demanda actual?

–Nosotros apostamos por un parque de vivienda pública para el mercado del alquiler para todos. Insistimos, para el alquiler, porque la vivienda de protección oficial que se está fomentando es sobre todo para la compra, y eso es un gran error. El mercado tiene que dirigirse sobre todo al alquiler accesible para todos.

–Se están dando casos de inversores que compran pisos para revenderlos a un precio mucho mayor...

–La especulación está ahí. ¿Quién lo está haciendo? Los grandes fondos y gente que tiene mucho dinero. El 70% de las casas que se venden hoy en día son sin hipoteca, de pago directo.

–En Vigo los alquileres y los precios de venta están por las nubes. La gente está desesperada.

–Y sigue habiendo desahucios hipotecarios, pese a que el Gobierno los ha suspendido.

–¿Ve una salida al problema de la vivienda a medio plazo?

–Difícil, pero en la medida en que seamos capaces de organizarnos, que empiecen a ver que los inquilinos creamos una estructura fuerte a nivel de todo el estado, sí que se podrá cambiar. Si no hay presión, lo veo muy negro. Que vean que cuando firman un contrato no lo hacen solo con una persona, sino que hay una organización detrás. Tenemos que meter presión para que las administraciones tomen medidas. El sindicato no nace para el conflicto, sino para defender los derechos de los inquilinos. El mercado no se regula, sino busca la especulación. Por eso hay que ponerle límites, sino tiende a buscar el máximo beneficio, y también una enorme discriminación y grandes diferencias sociales.

