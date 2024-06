“Concibo a los artistas como agentes de cambio”

Los prestigiosos cursos “Música en Compostela” tendrán este año presencia en Vigo con un concierto el sábado en el teatro Afundación –a las 19.30 horas–, enmarcado en el programa “Cultura por alimentos”. Isabel Dobarro es una de los tres concertistas de esta cita que considera “muy simbólica por el lugar y por el carácter benéfico”, con entrada libre a cambio de alimentos no perecederos. Esta compostelana, que se ha convertido en un referente internacional del piano y es también conferenciante en foros como la ONU, se siente “muy orgullosa” de que este curso se salga de la labor exclusivamente pedagógica y asuma este carácter social.

–¿Qué es lo que van a ofrecer el sábado al público vigués?

–Se enmarca dentro de “Música en Compostela”, unos cursos que se llevan celebrando 66 años y por los que han pasado alumnos como Montserrat Caballé Jordi Savall, John Williams... Lo mejor de la música en España ha pasado y pasa por esos cursos. Y a nivel internacional, porque tienen una visibilidad en prácticamente todos los países. Vienen de Japón, de Corea, de Latinoamérica, de toda Europa... El concierto se plantea como un repertorio de música española, porque el objetivo es promocionarla. Sobre todo haremos autores contemporáneos. En una primera parte, tocaré con el saxofonista Rafael Yebra, que es un magnífico intérprete y con una carrera internacional muy sólida, que da clase en el conservatorio de Vigo. Juntos, interpretaremos una obra de Juan Durán inspirada en “Negra sombra” y otra de María Mendoza inspirada en la música estadounidense. Él tocará dos obras de solista y luego yo otra, de Carmen Rodríguez, que es una compositora gallega, joven, pero que está teniendo un carrerón espectacular. Esta obra, “Alalá das paisaxes verticais”, dedicada a mí, la voy a incluir en mi próximo disco con el sello Naxos. La última parte es con Miguel Borrego, concertino de la Orquesta RTVE, uno de los mejores violinistas españoles y Premio Nacional de Música. Un referente a nivel internacional. Tenemos un dúo con el que llevamos una temporada colaborando. Vamos a proponer una obra de Jesús de Monasterio, que es una belleza, unos haikus de Esteban Sanz Vélez y una sonata de Granados, que es una de sus obras más especiales. Y terminaremos con un transcripción de “Una vida breve”, de Falla. Es un programa muy variado en el que se mezcla lo contemporáneo con un repertorio nacionalista español.

–En su carrera siempre se ha preocupado porque las autoras tengan el lugar que merecen. Ahora se ven y escuchan más en las programaciones. ¿Se ha logrado el objetivo o aún hay camino?

–Ha habido notables avances, pero falta todavía mucho camino por recorrer. El Me Too marcó un antes y un después. Recuerdo haber propuesto programas de compositoras en 2015, 2016 o 2017 y gente que hoy en día enarbola la bandera de las compositoras me decía que esos programas no tenían ningún interés. Hay un cambio de conciencia y se ven determinados nombres más, lo que pasa es que existen tantas compositoras destacadas a lo largo de la historia, tantos nombres importantes... Estamos en los principios de este camino. Se tocan más obras de Clara Schumann o Fanny Mendelssohn porque son más conocidas, lamentablemente, por sus hombres, a pesar de su producción excepcional. Queda mucho trabajo de investigación y de descubrir a otras, como Maria Szymanowska. Estamos en una vertiente muy positiva de concienciación, pero mientras no haya más investigación, mientras no se editen más partituras de compositoras, mientras que no haya un trabajo realmente de todos los sectores a nivel pedagógico, de programación, etc, va a ser difícil cambiar la situación totalmente.

–¿Qué es lo que va a ofrecer en Kaleidoscope, su próximo disco?

–Trata de reflejar la diversidad de la creación de compositoras de los distintos continentes. Habrá una de raíces nigerianas, una cubana, una argentina, una estadounidense, nuestra gallega, dos japonesas, una australiana... La idea es reflejar esa riqueza musical contemporánea. Es curioso que muchas de ellas no son conocidas y sin embargo tienen un currículum extraordinario: Tania León tiene un premio Pulitzer y, como Gabriela Ortiz, ha sido compositora residentes del Carnegie Hall... Queda aún trabajo para que en las salas de concierto se escuchen más. Me parecía muy interesante vivir esta diversidad a través de la música.

–¿Y le sigue quedando tiempopara la labor de activista?

–La de activista es una labor que discurre de manera paralela y que, al mismo tiempo, es inseparable. A través de los programas que propongo y de mi actividad como conferenciante, esa labor siempre está presente. Son indisociables. Concibo a los artistas como agentes de cambio, como creadores de nuevas ideas y personas que plantean preguntas a las que no estamos acostumbrados. Nuestro rol es fundamental para cambiar la sociedad, para inspirarla, fomentar el diálogo y generar una conciencia crítica.

