Adif da por finalizado el estudio hidrogeológico del AVE por Cerdedo cinco años después

El proyecto del tren de Alta Velocidad entre Vigo y Ourense por Cerdedo culmina su enésimo periplo burocrático. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha dado por finalizado el estudio hidrogeológico de este trazado cinco años después de iniciarlo. Así lo ha anunciado este martes el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, tras reunirse con el presidente del organismo en Madrid.

La cita entre el regidor y Ángel Contreras tuvo como único punto el análisis de esta variante de 54 kilómetros que debería conectar de forma "directa" la provincia de Pontevedra con la Meseta. Aunque inicialmente se estimó un plazo de tres años para este trámite exigido por la normativa medioambiental, una petición de aclaraciones de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil ha añadido otros dos a un proyecto que suma dos décadas de vida y cero kilómetros de obras.

Caballero se mostró "muy satisfecho" de que el gestor ferroviario "hubiera completado a fondo" este informe... aunque no será el último. La pelota regresa ahora al Ministerio de Transportes, quien deberá incorporar las valoraciones al estudio informativo complementario. Este trámite fue anunciado después de la reunión con Óscar Puente del pasado 30 de abril y durará unos 15 meses desde el momento de su adjudicación, prevista para el segundo semestre de este año.

Problemas detectados por la Confederación

Hace un año la CHMS envió al Gobierno las conclusiones del análisis conjunto con el Instituto Geológico Nacional sobre las afecciones a los 504 puntos de agua que atravesaría el trazado. Durante el mismo, exigió un desarrollo concreto para dos lugares señalados, finalizando ahora las aclaraciones por parte de Adif.

El estudio hidrogeológico fue adjudicado en mayo de 2019 por 1,83 millones de euros y un plazo de 36 meses. Durante este lustro el tiempo de viaje a Madrid se ha ido recortando con la llegada del AVE a Ourense (2021) y Vigo (21 de mayo de 2024); ambos con el rodeo por Santiago como protagonista. Sin embargo, ni el impulso al ferrocarril ni la finalización de la línea a Galicia han permitido que esta idea pase del papel a la realidad.

Caballero estuvo acompañado en Madrid por el segundo teniente de alcalde y concejal de Fomento, Javier Pardo, para "tratar a fondo cómo hay que llevar adelante" este proyecto que ha ido sorteando la resitencia de numerosos técnicos de Adif desde que fue propuesto por UGT en 2002. El regidor considera que hoy "se dio un paso importantísimo" y que en las próximas semanas se reforzará cuando mantenga un encuentro con el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano.

Plazos previstos para su apertura

"Con él ultimaré el paso subsiguiente que es el estudio informativo y a partir de ahí, proyecto constructivo y obra" resumía el primer edil en lo que considera "un gran avance para la ciudad de Vigo". En cualquier caso, esta demora y el nuevo estudio anunciado tras reunirse con el ministro demora más allá del 2042 su puesta en servicio.

eniendo en cuenta la legislación española vigente, para su puesta en funcionamiento serían necesarios un Estudio de Viabilidad (24 meses), un Estudio Informativo que definiera el trazado (24 meses), una Declaración de Impacto Ambiental que lo avalara (18 meses), la redacción de los proyectos constructivos (18 meses), su aprobación y adjudicación.

De esta forma las obras no arrancarían, como mínimo, hasta dentro de diez años siempre y cuando no haya parones administrativos como el que el Gobierno de Rajoy en la década pasada provocó al dejar caducar los estudios previos al no licitar ni un solo kilómetro de obra. Esta parálisis obligó a reiniciar de cero el contador con una legislación más restrictiva.

El trazado es de una enorme complejidad técnica con un tercio discurriendo en túneles y unas condiciones similares al inaugurado ayer en la Cordillera Cantábrica. Es por ello que requeriría de al menos seis años de obras a los que habría que sumar las obras de plataforma, superestructura, electrificación y las pruebas. Si todo va bien, su puesta en funcionamiento no llegaría hasta el 2042.