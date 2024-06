Últimas noticias hoy en directo de Vigo

Vigo Vertical llegará a la subida a Praza do Rei con tres rampas mecánicas y un “i-walk”

La apuesta del Concello por humanizar la ciudad no es nueva. Desde el ascensor entre Pi y Margall y Camelias hasta el megaproyecto del HALO, pasando por las rampas de Gran Vía, las escaleras mecánicas de Porta do Sol, el ascensor de Marqués de Valterra... Podrían enumerarse cerca de 20 proyectos que se han acometido siguiendo la misma estrategia, bautizada en su día con el nombre de Vigo Vertical. Se trata de hacer los espacios públicos más accesibles al ciudadano, allanando la urbe de las cuestas de forma imparable, y la administración de Abel Caballero seguirá caminando en esa dirección. Proyecta ahora una nueva humanización para el Paseo de Granada, en el entorno de Praza do Rei, que contará con tres rampas mecánicas y un i-walk (una rampa con foso reducido, como las que se colocan en los aeropuertos donde hay forjado y no suelo debajo) gracias a una inversión que superará los 3,3 millones de euros. El desnivel a salvar es de 16 metros.