Renfe adelanta el desembarco del ‘low cost’ Avlo en Vigo y Galicia a este verano

El panorama de incertidumbre en el que vive el ferrocarril gallego desde hace meses comienza a esclarecerse. Tras la accidentada puesta de largo de los famosos trenes Avril el pasado 21 de mayo, Renfe prepara la segunda fase de despliegue de estos convoyes en la línea de Alta Velocidad entre Madrid y el Eje Atlántico prevista a partir del 22 de julio.

Esta segunda frecuencia con la serie 106 permitiría incrementar de forma notable las plazas desde Vigo, superando en algunos días de la semana a las ofertadas por el avión. Y según ha podido saber FARO, lo hará con el estreno de la marca low cost de Avlo.

Fuentes ferroviarias de toda solvencia han asegurado que estos billetes tendrían un precio base de 7 euros, por lo que estarían incluidos en la oferta promocional lanzada este lunes para todos los servicios Avlo del territorio nacional. La implantación de esta marca en Galicia está prevista desde hace años, aunque los planes de la compañía presidida por Raül Blanco apuntaban hacia el otoño para su despliegue.

La introducción de los trenes morados con 581 asientos de capacidad sería la guinda a la nueva oferta ferroviaria entre Vigo y Madrid, sumándose a los cuatro AVE que sustituirán de forma progresiva a los Alvia actuales.

Con este lanzamiento Renfe apaciguaría los ánimos de trabajadores, turistas y jóvenes que han reiterado en las últimas semanas la frustración al ver que están todos los trenes en Galicia ni bloqueados a la venta. Mientras el resto de destinos de España permiten reservar billetes para los próximos meses, tanto los servicios públicos de Media Distancia como comerciales de Larga no están disponibles a partir del lunes 22 de julio. Esta anómala situación e impensable en otros sectores como la aviación, hostelería o conciertos ha disparado los precios de los billetes de tren para las próximas semanas.

Al igual que en la puesta de largo de primavera, ni Renfe ni el Gobierno han dado pistas o detalles sobre qué frecuencia de las actuales será la que se sirva con un tren Avril. Si la transformación del que es el Alvia más rápido actualmente (4 horas y 16 minutos) rompería por primera vez la barrera de las cuatro horas, la elección del Avlo para esta segunda sustitución aleja bastante este objetivo.

Teniendo en cuenta la política de la marca de bajo coste, estos trenes efectuarían parada en todas las estaciones posibles, por lo que el tiempo de viaje rondaría las 4 horas y media que tarda el AVE que regresa de Madrid a las 19:15 horas y llega a las 23:32 a la estación de Vigo-Urzáiz.

Conviene recordar que además de su mayor capacidad (581 frente a 507 asientos) o el llamativo morado con el que está vinilado, la diferencia entre el AVE y el Avlo radica en las políticas de cancelación o equipaje, además de no disponer el segundo de coche-cafetería en su interior al ser sustituido por máquinas de autoventa.

Veranjo Joven incluido

Las mismas fuentes ferroviarias apuntan a que la venta se desbloqueará hasta el próximo lunes 30 de septiembre, lo que garantizaría su inclusión de forma íntegra en el programa Verano Joven del Ministerio de Transportes que comenzará el 1 de julio. Las bonificaciones del 50% hasta un máximo de 30 euros permitirían a los viajeros nacidos entre 1994 y 2006 utilizarlos por precios que ya no se dan ni en aerolíneas como Ryanair. Aunque los “Superprecios” lanzados por Renfe este lunes no permiten el descuento, las tarifas básicas que oscilan entre los 9 y 25 euros sí que lo hacen.

El precio medio actual de las frecuencias de AVE desde Vigo supera los 75 euros, cifras por encima del avión en la gran mayoría de días. La misma campaña de “Superprecis” anunciada este lunes por la operadora pública establece un mínimo de 14 euros para viajar entre Madrid y Valencia, y desde 15 euros para ir de Madrid a Zaragoza, Pamplona o Burgos. Por ahora han quedado fuera de la promoción Vigo y el resto de destinos de Galicia y Asturias, a la espera de que se confirmen los cambios comerciales.

Chamartín gana “aire” con la apertura de una de sus vías

Al margen de las quejas por la fiabilidad o comodidad de los trenes de la serie 106, el estreno del AVE en Vigo ha estado marcado por los problemas ocasionados por las obras de ampliación de la estación de Madrid-Chamartín. El corte de cuatro vías obligó a reducir frecuencias, combinar algunas como “siameses” y establecer una compleja malla en la que los retrasos han sido la norma habitual, para desgracia de Renfe y usuarios.

Este lunes se reabrió una de las cuatro vías de Alta Velocidad cortadas, lo que ha permitido recuperar servicios como el Alvia a Lugo. A la espera de que el “madrugador” hacia Vigo se separe del de A Coruña, se espera que esta semana se incremente la fiabilidad y se reduzcan los retrasos

