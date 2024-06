Navalia y la explosión de extranjeros llevan al turismo a un mayo de récord sin Peinador

Unos datos tan sorprendentes como esperanzadores para testar el buen estado de la “marca Vigo” y su tirón a nivel turístico y empresarial. En un mes de mayo marcado por el cierre del aeropuerto durante 25 días por las obras de repavimentación, los hoteles de la ciudad registraron su récord histórico para el mismo con 46.532 viajeros y 81.169 pernoctaciones. Este crecimiento del 19,5% respecto a los mismos datos llega gracias a dos balones de oxígeno ante la desaparición de Peinador entre el 5 y el 30 de mayo: el turismo MICE de congresos, con Navalia a la cabeza, y la “explosión” vivida los extranjeros este año gracias al Camino de Santiago.

Así lo confirman los datos del Instituto Nacional de Estadística y el balance de la Asociación de Hosteleros de Vigo. “Son datos muy buenos y sabíamos que no iba a ser una debacle por las reservas previas”, explica su presidente, Iván Sánchez, al mismo tiempo que reconoce la evidencia: “No podemos hacer como que no influye, el resultado habría sido un 5 o 10% más que así pero podemos felicitarnos”.

Y es que el trastorno provocado por la “tormenta perfecta” entre la clausura de la terminal aérea y los problemas en el ferrocarril apenas ha hecho mella en el sector en la ciudad, que contó con el mayor número de establecimientos (79) de los últimos doce años y un récord en las habitaciones (2.860) y plazas (5.393) ofertadas. Aunque en muchos la ocupación cayó de forma notable en los fines de semana, la presencia de congresos y otros eventos sociales que no fueron aplazados (como bodas u otras celebraciones) garantizó un flujo constante de visitantes.

La novena edición de Navalia fue el ejemplo más claro al contar con más de 20.000 visitantes profesionales, 900 marcas representadas y 400 expositores. Y aunque se vio obligada a fletar autocares hacia los aeropuertos de Santiago y Oporto, la del Ifevi no fue la única cita que sumó visitantes en la urbe. The Way Startup Summit celebró su primera edición los días 9 y 10 de mayo con más de 100 ponentes y unos 800 asistentes presenciales.

Es además la primera vez en la historia en la que la cuota de visitantes extranjeros (47,96%) casi iguala a la de españoles. Ya el pasado año se superó el 40% del total en septiembre y diciembre y este año se espera que ronde ese porcentaje, lo que supondría unos quince puntos más que antes de la pandemia. En el noroeste peninsular solamente Donosti (908.668 viajeros y tercer destino más popular) presenta una distribución similar.

El turismo del peregrino

Pero un mes más y a pesar de “quedarse sin alas” durante la mayor parte del mismo para conectarse al resto del mundo, ha sido el turismo internacional el que ha tirado del carro con un nuevo récord: 22.319 viajeros y alza del 55%. Desde noviembre de 2022 se ha venido registrando en cada actualización de los datos del INE el dato más alto de toda la serie histórica, teniendo al Camino de Santiago como principal motor de este despegue. Sánchez destaca como la “explosión de este año resulta aún más evidente” al tener impacto en hoteles de todas las categorías, llegando de albergues a cinco estrellas.

La parada en Vigo en el Camino Portugués es también importante para estos viajeros, que aprovechan su paso por la ciudad para realizar gastos superiores a la media del viaje en restaurantes, hoteles, comercios u otros bienes y servicios que son más difíciles de encontrar en otras localidades. El director del NH Collection destaca también la “posibilidad de repetición” al convertirse en prescriptores de la ciudad. Un ejemplo de ello es el mercado norteamericano, residual hasta ahora y convertido ya en uno de los más numerosos según el INE. El máximo responsable de AHOSVI insiste en que es bueno “encauzar” el turismo a captar hacia estos mercados ya que “la calidad, el gasto y la estancia media son muy deseables” respecto a otras alternativas; asegurando que no sólo se tratan de datos a celebrar en el plano cuantitativo sino también en el cualitativo.

Los datos de la Coyuntura Turística Hotelera también retratan esta diferencia entre los perfiles nacional y foráneo. Mientras que los primeros anotaron una estancia media de 1,95 días, en los segundos cayó hasta apenas 1,52 días al ser principalmente visitantes de paso. Todo ello a pesar de que el visitante nacional continúa “estancado” desde mediados del pasado año, cayendo un 1,6% hasta los 24.213 viajeros pero mejorando en las pernoctaciones hasta 47.192 noches. Para remediarlo será vital el despliegue definitivo del AVE, estrenado en la ciudad el pasado 21 de mayo. Los hoteleros apunta a que su impacto es todavía muy leve y como mucho provoca un “efecto psicológico” que ayudará a incluir Vigo en las escapadas de fin de semana como ya ha ocurrido en Ourense.

