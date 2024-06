Casi dos años de cárcel para la presidenta de una comunidad de vecinos por apropiarse de dinero

Un año y nueve meses de prisión como autora de un delito continuado de apropiación indebida. Es la condena impuesta por el Juzgado de lo Penal número 1 de Vigo a la presidenta de la comunidad de propietarios de un edificio de Vigo por quedarse con dinero de la cuenta bancaria de la entidad dejando así impagadas facturas de empresas o de otros servicios como el mantenimiento de ascensores o recibos del Concello. La magistrada concluye que la acusada, que ejerció el cargo durante seis años, actuó de esta manera “sistemáticamente” en un edificio con vecinos “vulnerables” dada su “avanzada edad”. Una cuestión clave es la de la cantidad apropiada. Aunque inicialmente se reclamaba una cuantía mayor, en el juicio la acusación redujo “considerablemente” la cifra a 19.201 euros, algo que se debe “en buena parte” a que el padre de la mujer abonó algunas de las deudas. En todo caso la jueza indica que no es posible “en este momento la determinación de la cantidad definitivamente apropiada”, por lo que difiere su concreción a la fase de ejecución de sentencia.

La resolución, con fecha del pasado 29 de abril y contra la que cabía recurrir en apelación, relata que la condenada fue presidente de dicha comunidad desde marzo de 2015 hasta octubre de 2021. Debido a su cargo estaba autorizada a hacer movimientos en la cuenta corriente de la entidad, donde se ingresaban las cuotas de los propietarios, la mayoría gente mayor.

Transferencias a su cuenta bancaria

“Valiéndose de esa confianza, la acusada se apoderó de distintas cantidades que transfería de la cuenta de la comunidad a su propia cuenta”, refiere el fallo. La mujer hacía constar como concepto de las transferencias pagos que sí correspondían a la comunidad (IBI, mantenimiento de ascensores, ferretería, arquitecto, seguros...), pero en vez de hacer el pago, “se transfería a sí misma el importe, que hacía suyo, dejando impagados los recibos, que después eran reclamados por los proveedores”.

La jueza afirma que aún deberá concretarse la cantidad apropiada, pero cita que una empresa dedicada a rehabilitar edificios reclamó a la comunidad 2.556 euros por servicios prestados en 2017 y 2018, “mientras que la acusada por este concepto había dispuesto de 2.391 euros entre 2017 y 2020”. Además, hizo traspasos a su cuenta por importe superior a 15.000 euros, haciendo constar como concepto una letra o un número (7,6,F, T, M o C) “sin que, pese a que se le ha solicitado, la acusada haya explicado con qué se correspondía o a qué obedecía de forma solvente”.

Abuso de confianza

La acusada, cuya defensa pidió la absolución, admitió las transferencias, pero dijo en su descargo que lo hacía porque pagaba con su dinero deudas comunitarias, de manera que después se hacía reembolsos con el de la comunidad. La magistrada señala que esta versión no se demostró documentalmente, refiriendo también que en una asamblea extraordinaria de vecinos de octubre de 2021 consta un acta en la que “se admiten tácitamente los hechos” ya que se recogía que su padre se haría cargo de todas las facturas que no se pudieran justificar. La defensa alegó también falta de determinación de las cuantías apropiadas o que no hubo una diligencia mínima por parte de la comunidad en la protección de su patrimonio. Testigos refirieron, de hecho, que no se controlaba el actuar de la presidenta y que durante un tiempo no se convocaron juntas ni se le pedía rendición de cuentas, pero la jueza afirma que en cuanto se empezaron a recibir notificaciones de embargos y requerimientos de deudas se actuó y que, en todo caso, hubo “abuso de confianza”.

