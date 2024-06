Vigo Vertical llegará a la subida a Praza do Rei con tres rampas mecánicas y un “i-walk”

La apuesta del Concello por humanizar la ciudad no es nueva. Desde el ascensor entre Pi y Margall y Camelias hasta el megaproyecto del HALO, pasando por las rampas de Gran Vía, las escaleras mecánicas de Porta do Sol, el ascensor de Marqués de Valterra... Podrían enumerarse cerca de 20 proyectos que se han acometido siguiendo la misma estrategia, bautizada en su día con el nombre de Vigo Vertical. Se trata de hacer los espacios públicos más accesibles al ciudadano, allanando la urbe de las cuestas de forma imparable, y la administración de Abel Caballero seguirá caminando en esa dirección. Proyecta ahora una nueva humanización para el Paseo de Granada, en el entorno de Praza do Rei, que contará con tres rampas mecánicas y un i-walk (una rampa con foso reducido, como las que se colocan en los aeropuertos donde hay forjado y no suelo debajo) gracias a una inversión que superará los 3,3 millones de euros. El desnivel a salvar es de 16 metros.

Las obras arrancarían a comienzos de 2025, una vez la Xunta dé su “OK” y se apruebe la iniciativa, en principio este año. Traerá consigo diferentes mejoras, entre ellas la ampliación de la zona peatonal aumentando la anchura de las calles y una prolongación del carril bici actual hasta Abeleira Menéndez.

Además de ordenar el espacio en favor del peatón, el Concello combatirá el desnivel de la zona con tres rampas mecánicas que juntas sumarán más de 100 metros de recorrido (dos de 35 y una de 38), así como un i-walk de 12 metros. Las instalaciones están preparadas para soportar un flujo de 6.000 personas por hora, 144.000 cada día, y convivirán con los árboles de gran porte que ya existen.

No solo se mantendrá la vegetación actual, además se generarán nuevas zonas verdes compuestas principalmente por jardineras. También se mejorará la iluminación de la zona, duplicando el número de farolas (de 12 a 21) a la vez que se reduce la potencia demandada, que disminuirá hasta un 25%. El Concello impulsará la accesibilidad peatonal en este espacio y, junto a ello, renovará y mejorará los servicios urbanos que existen, como el abastecimiento de agua, saneamiento (residual y pluvial), electricidad, telecomunicaciones, gas y semaforización. Se intensificará en paralelo la seguridad viaria de todo el tramo, que también dispondrá de ocho cámaras de vigilancia.

Impulso al turismo

La instalación de las tres rampas mecánicas contará con iluminación LED bajo los pasamanos, tecnologías de ahorro energético del tipo Stop-Slow-Fast y un sistema de detección de personas, así como mecanismos de lubricación y rearme automático. Entre otras novedades, el Concello incorporará dos estaciones de recarga para vehículos eléctricos, capacitadas para abastecer a cuatro plazas en el aparcamiento del personal exterior de la administración local, con una potencia de 22kW por cada plaza.

“A mellora da accesibilidade permitirá dar continuidade ao corredor mecánico de Vigo Vertical xa executado, conformando un itinerario turístico desde a Estación Marítima e o centro comercial a Laxe pola pasarela sobre Beiramar, que continúa polo Casco Vello ata Porta do Sol, e de aquí polas escaleiras mecánicas da Segunda República ata a Rúa Pracer”, explican fuentes municipales a FARO, asegurando que gracias a esta actuación “mellórase a aproximación desde este punto ata a Praza de Rei e, finalmente, a Avenida das Camelias e o Parque do Castro, zona de alto interese turístico e paisaxístico”. “Un dos principais eixos de actuación do Concello de Vigo é a transformación da contorna urbana cara a unha contorna onde prime a mobilidade sostible, a humanización, e incorporación de elementos mecánicos de transporte”, agregan. Para Caballero es “la nueva movilidad”.

