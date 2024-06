“El humor es un mecanismo de autodefensa, un acto de supervivencia, una forma de respirar”

Tras practicarse un tratamiento estético que le ha dejado irreconocible, el comediante Luis Chataing se acepta a sí mismo y decide salir en gira para que el mundo haga lo mismo. “Así es como me veo ahora y no hay marcha atrás”, reconoce valientemente el humorista venezolano que hoy llega a Vigo con su espectáculo Stand Up dispuesto a correr el riesgo que supone su nuevo y atractivo aspecto versus la calidad de su comedia.

–Es la primera vez que actúas en Galicia, dentro de la gira por toda Europa, ¿qué te lleva a hacer las Américas a la inversa?

–Hay dos factores importantes para mí. El primero radica en que, en la medida que un comediante viaja, van surgiendo, van apareciendo rutinas nuevas para los shows. Yo vivo mucho de la experiencia y mis shows son mucho del relato, de lo que sucede entre una ciudad y otra. Ahí van apareciendo cosas muy divertidas para mí. Y la otra está en visitar nuevos lugares, nuevos espacios, conocer, en este caso, a españoles en Galicia, estar ahí por primera vez, y abrazarme con mis compatriotas venezolanos.

–Supongo que ellos también son los primeros que agradecen un poco recuperar la risa y ese contacto, ¿no?

–Sí, sí. Yo creo que el humor es importantísimo y más en estos tiempos de guerra, de pandemia y de tanta transición tecnológica. Es muy importante que la gente se tome, al menos en el caso de un espectáculo de comedia como este, una hora y 30 minutos para trasladarse a un lugar feliz. En el peor caso, reírse un poco de su propia desgracia y encontrar lugares comunes que son divertidos para cualquier nacionalidad. Es la mínima terapia que debemos hacer los seres humanos para seguir adelante.

–Tuvo un parón de tres años desde que decidió abandonar Venezuela y armó este nuevo proyecto, ¿cómo vive un humorista cuando no está haciendo humor?

–Eso es inevitable, el humor forma parte del ADN del humorista y yo lo veo como un acto de supervivencia, es un mecanismo de autodefensa, es una forma de respirar, respiramos a través del humor. Es como el músico que no puede andar sin su guitarra, nosotros no podemos andar sin el chiste. Por otra parte, durante 25 años en mi país hice uso del humor político, esto también fue para mi un acto de reivindicación.

–¿A quién le gustaría ver en un show suyo para poder interpelarle en “Stand Up” o verle reír directamente? ¿A quién le gustaría tener como audiencia?

–Yo admiro mucho a André Buenafuente. Tuve la oportunidad de estar en su programa varias veces y siento que ha hecho un trabajo muy importante por el humor mediático aquí en España y su trabajo ha sido premiado en Latinoamérica. Creo que me gustaría tenerlo en entre mi público, volver a verlo.