Educación reforzará con trece nuevos docentes al alumnado con necesidades

Una de las reivindicaciones que el colectivo de padres y madres de alumnos de Vigo trasladaron en múltiples ocasiones a la delegación territorial de Educación parecer haber sido escuchada de cara al próximo curso. Y es que en nueve centros educativos públicos de la ciudad se reforzará la atención al alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) y con necesidad de apoyo educativo (NEAE) con la convocatoria de 13 plazas de profesorado especializado.

Se trata de docentes de Pedagogía Terapéutica (PT) y de Audición y Lenguaje (AL), que pasarán a integrarse en la plantilla del CEIP Otero Pedrayo, CEIP García Barbón, CEIP Canicouva, CEIP Frian-Teis, CEIP Vicente Risco, EEI Villa Laura, CEIP Fonte Escura y CEP Fleming.

Estos profesionales están requeridos para la atención de trastornos como el espectro autista –cinco de ellos– y para otras patologías como dificultades de comunicación, retraso psicomotor, pluridiscapacidad y discapacidad motora, tal y como se anunció en el Diario Oficial de Galicia (DOG) que publicita esta docena de plazas para colegios públicos del municipio vigués.

Más orientadores

La cifra de nuevas incorporaciones no es baladí pero tampoco “suficiente” para este colectivo de padres y madres que reclaman más profesionales ante el aumento de niños con necesidades especiales. Sin embargo, su reivindicación va más hacia el origen del problema. Y es que para que la Consellería dote a estos centros educativos de recursos como los PT y los AL, se necesita de un informe del departamento de orientación del colegio. La carencia de estos profesionales es lo que demora, hasta casi un año, explican desde Foanpas, la emisión de estos informes, provocando que un niño o niña que necesita de un profesor especializado no cuente a lo largo de un curso entero de este recurso. “Creemos que non son suficientes esta nova convocatoria de prazas pero o problema real está na falta de orientadores; sen o seu informe non hai recursos”, explicaba ayer Iria Salvande, presidenta de Foanpas.

Sus palabras vienen avaladas por las últimas estadística del Ministerio de Educación. Y es que en las aulas de Vigo y resto de puntos de la provincia, casi el 20% del alumnado cuenta con alguna necesidad especial de atención o apoyo educativo, o lo que es lo mismo, dos de cada diez estudiantes. Según estas mismas estadísticas, de los 116.555 escolares, 21.452 precisan de una atención personalizada.