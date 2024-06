La cita Rueda-Caballero sube de tono

El próximo martes, día 25 de junio, está señalada la primera reunión entre el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y en la jornada de este viernes representantes de ambas instituciones han expresado su deseo de que la parte contraria comparezca en la reunión con ánimo constructivo y de colaboración.

“La colaboración es fundamental para el beneficio de los ciudadanos y esperemos que este sea un nuevo punto de partida para esta relación y que el talante con el que venga el alcalde sea el adecuado para llegar a acuerdos”. Fueron las palabras con las que la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, al inminente encuentro entre ambos mandatarios.

Por su parte, la concejala de Urbanismo, María José Caride, aseguró que “el Concello va a la reunión con el presidente de la Xunta con la mejor predisposición de poder colaborar y acordar, esperamos que esta misma actitud la tenga el presidente de la Xunta y que abandone el maltrato a la ciudad de los últimos años y se abra una nueva etapa de colaboración”.

Acusaciones de bloqueos

La buena voluntad de la presumen ambas instituciones no ha impedido que, a cuatro días del encuentro, se hayan acusado mutuamente de bloquear actuaciones importantes para la ciudad. Así, Ortiz hizo referencia al “bloqueo” de las actuaciones en la ETEA, que supondrían una inversión de 27,5 millones de euros, pero que no se podrán llevar adelante mientras el Ayuntamiento no ponga a disposición de la Xunta los terrenos municipales. “Paralizados” están también tres millones de euros para la renovación de las pistas de atletismo de Balaídos en virtud de un convenio firmado hace ya una década, afirmó Ortiz, añadiendo que otras iniciativas que no han salido adelante son la sede del CGAC o la construcción de viviendas en el Casco Vello.

Caride respondió que “es muy fácil desbloquear los proyectos de los que habla la Xunta: basta con que se pongan las pilas y hagan su trabajo”. En este sentido, con respecto a la ETEA, Caride afirmó que el Concello permanece a la espera de que la Xunta “envíe el proyecto y la financiación correspondiente para que pueda ejecutarse siguiendo el modelo de la Avenida de Madrid con el Gobierno de España” y recordó que en Navia están pendientes de desarrollo 1.600 viviendas, siendo la Xunta “la única responsable” de que no se hayan ejecutado. “En cuanto a pistas de atletismo también seguimos a la espera de que Xunta entienda que son supramunicipales y que comprometa la financiación íntegra”, concluyó.