La mitad de los centros de Vigo superaron la nota media de 7 en el examen de la ABAU

Los nervios, tensión o inseguridad son los grandes handicaps de las pruebas de la ABAU, dejando a un lado de dificultad del examen. Y es que la práctica totalidad de los estudiantes de Vigo que se han presentado este mes de junio no solo aprobaron, sino que sus notas han sido bastante altas. Tanto es así que la mitad de la treintena de colegios que concurrieron en esta convocatoria ordinaria superaron la nota media de 7 en la antiguamente denominada Selectividad.

La calificación más alta de los centros educativos de Vigo se la llevó el CPR Compañía de María, cuyos alumnos obtuvieron de media un 7,463; tan solo cuatro décimas menos que la calificación media que lograron en Bachillerato.

Le siguen muy de cerca el también colegio privado-concertado Rosalía de Castro con un 7,451 de nota media en ABAU. El tercer y cuarto puesto en cuanto a calificaciones están copados por dos institutos públicos: el IES Rosais 2, con un 7,430 de media, y el IES Carlos Casares, con un 7,414.

El resto de institutos que lograron superar este siete de media son: el IES Valadares (7,206), el CPR Amor de Dios (7,317), el CPR Mariano (7,383), el CPR Santiago Apóstol (7,121), el IES O Castro (7,103), el CPR Las Acacias (7,238), el CPR Montecastelo (7,234), el CPR San José de Cluny (7,030) y el IES San Tomé de Freixeiro (7,013).

Las notas de los vigueses evidencian el alto nivel de preparación con la que acudieron a la prueba, ya que además, poca variación se aprecia entre la nota de ABAU y la de Bachillerato en la gran mayoría de los casos. Tanto es así que el CPR Compañía de María de Vigo es el tercero con mejor nota de toda la provincia de Pontevedra –solo superado por el IES Val Miñor, con una media de 7,769 y el IES Manuel García Barros, en A Estrada, que lo supera por una sola milésima, 7,464–.

En comparación con el resto de colegios de Galicia, un total de 273 se presentaron a los exámenes de acceso a la universidad, los centros de Vigo se sitúan entre los 20 con mejor calificaciones.

Entre los datos llamativos de esta convocatoria ordinaria destacan; por un lado el colegio Santiago Apostol que fue, con diferencia, el que mayor número de alumnos mandó a examinarse, concretamente 105, de los cuales solo suspendió un único estudiante. En el IES Alexandre Bóveda y en el IES Carlos Casares, sus alumnos calcaron la nota media de ABAU a lo que obtuvieron en Bachillerato, mientras que tan solo un centro sacó menos de un cinco en la parte general (el aprobado en esta parte está en el 4).

Las claves Un 97,5% de aprobados en Vigo Del total de alumnos que se presentaron a esta convocatoria ordinaria, aprobó casi 98%. Trece notables y un solo suficiente De la treintena de centros de que se presentaron, 13 superaron el 7 y tan solo un centro quedó por debajo del 5.

El resto de a alumnado que no se haya presentado a la convocatoria ordinaria tiene ahora una segunda oportunidad. Serán los días 2, 3 y 4 de julio cuando se celebre esta nueva prueba que, en el caso de Vigo, tendrá lugar en las siguientes sedes: Facultad de Comercio, Facultad de Filoloxía e Tradución, Facultad de Ciencias Económicas e Empresariais, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo, Facultade de Ciencias do Mar (Edificio de Ciencias Experimentais), Escola de Enxeñaría de Minas, Escola de Enxeñaría Industrial (Sede Cidade - En Torrecedeira), Escola de Enxeñaría Industrial (Sede Campus - En el campus) y Escola de Enxeñaría de Telecomunicación.

El martes 2 de julio arranca la prueba extraordinaria con el examen de Lingua Galega, para seguir con el de Lengua Extranjera (Inglés, Francés, Alemán, Italiano o Portugués). Le siguen en la jornada de tarde, las propias de cada modalidad de Bachillerato. El miércoles día 3 la jornada comienza con el examen de Lengua, para seguir con Historia o Filosofía.