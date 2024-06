Premiada la “app” de mejora de la atención en violencia de género

Acompañadas de la directora de la Unidade de Igualdade de la Universidad de Vigo, Águeda Gómez, y de la diputada de Igualdade e Benestar Social, Sandra Bastos, las responsables de la primera aplicación desarrollada en Galicia para mejorar la atención y coordinación en violencia de género, las docentes e investigadoras Iria Vázquez y Carmen Verde, presentaron ayer en el Edificio Redeiras los avances en el proyecto de Max app, que en la actualidad se encuentra en fase piloto y que acaba de ser galardonado en el V Congreso Internacional de Trabajo Social, celebrado recientemente en Málaga.

En su intervención, Iria Vázquez recordó los orígenes del proyecto, poniendo en valor las aportaciones de los grupos de discusión formados por profesionales de los campos social, jurídico, sociosanitario o policial que les trasladaron sus demandas con el objetivo de mejorar la atención que prestan a las víctimas de violencia machista. Así, Iria Vázquez destacó que “mellorar aspectos como a coordinación entre os diferentes ámbitos profesionais que interveñen na atención ás vítimas, o seguimento dos casos con información compartida, a atención psicolóxica ou un enfoque máis interseccional foron as melloras iniciais solicitadas”. La investigadora de la UVigo puso en valor que “en Galicia non existe unha app pensada para o uso por parte de profesionais do eido sanitario, xurídico, social e policial. A novidade da Max app é que está pensada para a coordinación entre diferentes eidos de atención”.

Asimismo, las creadoras anunciaron que ahora quieren testar la aplicación para seguir mejorándola, además de haber iniciado los trámites para registrar la patente.