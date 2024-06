PP y BNG llevarán al pleno municipal la carencia de bomberos de cara al verano

Tanto el Partido Popular como el BNG de Vigo llevarán al próximo pleno de la corporación municipal una moción con la que pretende instar al Gobierno de Abel Caballero a “garantizar la seguridad” durante los meses de verano, en los que el dispositivo de bomberos existente se verá “aún más mermado” durante las vacaciones de la plantilla.

El portavoz del grupo municipal, Miguel Martín, registró a primera hora de ayer la iniciativa incluyendo una serie de medidas concretas para corregir también la “precariedad laboral” y la “falta endémica” de personal que sufre el cuerpo.

Martín urgió que se adopten todas las “medidas necesarias” para cumplir con el número de 20 efectivos reconocido en los servicios mínimos, evitando nuevos cierres del parque de Coruxo, que ya ha estado inoperativo durante varias jornadas en lo que va de mes de junio, que ha permanecido clausurado ayer y en los dos últimos fines de semana. En uno de los casos, esa inactividad se prolongó durante 48 horas, apunta Martín.

Por su parte, el BNG secunda esta necesidad y precisa que esta falta de medios humanos pude derivar en situaciones de riesgo para la ciudadanía e incluso grandes eventos como O Marisquiño o San Juan. “Pode traducirse na desprotección dunha parte importante da cidade e tamén en límites na capacidade operativa que no caso de se producir dúas situacións de emerxencia simultaneamente ficarÍa desbordada. Nestas condicións non pode garantirse debidamente tampouco a seguridade de grandes eventos, como é o caso do Marisquiño ou nas fogueiras de San Xoán”, concluye su portavoz, Xabier P. Igrexas.