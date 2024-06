Ninguna empresa quiere prestar el servicio no urgente de ambulancias por 13,5 millones

El concurso de transporte no urgente de ambulancias para el área sanitaria de Vigo, que sacó a licitación el pasado mes de mayo por 13,5 millones de euros, no le interesa a ninguna empresa. Ha quedado desierto. La Consellería de Sanidade señala que está revisando los pliegos para volver a convocar la licitación de este contrato y, mientras vuelve a pasarse por todas las fases de este proceso, avanza que prorrogará el actual. “O que está vixente agora ten a posibilidade de prórroga ordinaria prevista, co obxecto de garantir á cidadanía este servizo público esencial”, explica.

El problema es que la actual adjudicataria, Ambulancias del Atlántico, ha renunciado a todos sus contratos con la Administración gallega y Sanidade anunció que la intervendría, algo que nunca había realizado antes con otra empresa. Además, el conflicto con los trabajadores está abierto, entre otras cuestiones, por los obstáculos en el pago de las nóminas debido a esta situación.

No es el único concurso que ha quedado desierto. En las últimas semanas se ha sabido que tampoco se ha presentado ninguna oferta a los del transporte no urgente de Ferrol, Santiago y Pontevedra. ¿Qué es lo que sucede? Empresarios y sindicatos indican que las propuestas de la Administración no son atractivas.

“Cómpre remarcar que o contrato licitado incluía as melloras de condicións económicas establecidas no acordo do V Convenio colectivo galego de transporte sanitario que recolle actualizacións dos salarios (13% para os anos 2023, 2024 e 2025), ademais de redución horaria de 8 horas en 2024 e outras 16 horas en 2025. Así mesmo, recollía un aumento das dietas, do plus de transporte e das retribucións de festivos e días especiais, entre outros incentivos”, señala Sanidade y añade: “Ademais, tamén establecía a obrigatoriedade do cumprimento do convenio colectivo galego de transporte sanitario, así como ofrecer aos traballadores un emprego estable e de calidade, ademais de protexelos fronte aos accidentes e riscos laborais, e de asegurar todas as medidas de protección e prevención, proporcionando o subministro de equipos necesarios e promovendo condicións de conciliación familiar e laboral e de igualdade de xénero”.