Despedido un vigilante por navegar por internet y ver la serie Downton Abbey en el trabajo

Con 25 años de antigüedad en la empresa, un vigilante de seguridad recibía el 31 de julio de 2022 una carta de despido disciplinario por falta laboral muy grave de transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza por dormirse en horas de trabajo y dedicar “gran parte de la jornada” a navegar por internet. Empleado del centro de trabajo de control de Vigo de Loomis Spain S.A., la empresa justificó el fulminante cese porque, a través de las imágenes de la cámara “visible” ubicada en el habitáculo donde este hombre prestaba sus servicios, comprobaron que visitaba páginas de cámaras en directo de países como Nueva York, Venecia, México o Grecia, consultaba webs relacionadas con armas, visionaba encuentros deportivos, se conectaba a la radio y descargaba juegos o episodios de series. En una de esas conexiones, según la referida carta, “se conectó para ver episodios de Downton Abbey durante 2 horas y 32 minutos”.

Este despido acaba de ser validado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). El caso recayó inicialmente en el Juzgado de lo Social número 4 de Vigo, que en esa primera sentencia declaró improcedente el despido, condenando a Loomis Spain a readmitir al vigilante con el abono de los salarios de tramitación o a indemnizarlo con 41.948 euros. En su momento, tras el despido, la empresa comunicó a la representante sindical de la CIG lo ocurrido, respondiendo ésta que la notificación del cese debía anularse por defecto de forma e indefensión, por no haberse dado audiencia previa al sindicato al que estaba afiliado el trabajador. Pero el Alto Tribunal gallego no aprecia dicho defecto formal –por el volumen de plantilla de la empresa el delegado sindical no ostenta el derecho a ser oído antes del despido de un afiliado– y revoca la resolución inicial: considera procedente el despido y declara extinguida la relación laboral sin derecho a indemnización ni salarios de tramitación en favor del demandante.

"Gran parte de su jornada laboral"

“No existiendo defecto de forma”, afirma el TSXG, “los hechos presentan gravedad suficiente para justificar el despido”. La labor del vigilante de seguridad consistía en visionar a través de los monitores las cámaras de seguridad de dicha sede de Vigo y las de otras delegaciones. Pero la empresa lo despidió tras comprobar como en jornadas anteriores a que prescindiesen de sus servicios estuvo “gran parte de su jornada laboral” en internet. “[...] durante la jornada laboral utiliza los equipos que le proporciona la empresa para el desarrollo de su trabajo con finalidades personales. Eso supone que pone en riesgo la seguridad informática de la empresa al acceder a página web que no necesita para su trabajo. Y lo más importante, está desatendiendo sus tareas mientras visita esas páginas en su jornada laboral”, se le expuso en la carta de despido refrendada por el TSXG en su sentencia del pasado 16 de abril contra la que aún cabía recurrir en casación ante el Tribunal Supremo.

Se quedaba dormido

Junto a quedarse dormido “en intervalos de minutos y segundos” y a conectarse a cámaras que permiten ver en tiempo real lo que sucede en otros países, la empresa comprobó que escuchaba la radio también a través de internet, visitó la página de RTVE, se descargó juegos gratis, visitó páginas “relacionadas con armas” y “vio partidos de Italia contra Alemania del mundial de Conexiones” o visionó la serie Downton Abbey. Muchas de estas conexiones se prolongaban largos períodos de tiempo: “A las 09.23 horas visitó página internet durante 4 horas y 35 minutos [...] A las 20.12 horas se conectó con la radio en página de internet durante 3 horas y 21 minutos [...] A las 13.15 horas visitó 18 páginas de minijuegos”.

