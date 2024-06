Trabajadores vigueses ya declaran ante Hacienda operaciones con criptomonedas

Las declaraciones de la renta han variado, y mucho, a lo largo de los años. Las gestorías que se encargan de realizarlas para sus clientes, normalmente, solo recogían los ingresos derivados del trabajo, las inversiones que tenían o las propiedades. Ahora, hay vigueses en esta campaña que incluso están declarando las criptomonedas. Así, la declaración cuenta con una casilla específica donde los contribuyentes han de incluir las ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de operaciones con monedas digitales que poseen. Varios ciudadanos de Vigo han también registrado múltiples operaciones de compraventa de estas criptodivisas, una de las formas de inversión que más ha crecido en los últimos años.

Es más, aquellos que no declaran ante Hacienda las operaciones realizadas mediante monedas digitales están sujetos a multas que podrían superar los 20.000 euros. Por eso el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia insiste en la obligatoriedad de declarar las criptomonedas y recomiendan precisamente acudir a un gestor colegiado para realizar el cálculo de la declaración, porque podrían tener derecho a una devolución. “La casuística es enorme”, recuerdan desde el colegio.

Más allá de las criptomonedas y distintas novedades de este año, entre los errores más comunes hallados en los borradores se encuentran las deducciones no aplicadas, las subvenciones recibidas que no han sido consignadas, incorrecciones en las ganancias patrimoniales, datos personales falsos o rendimientos del trabajo que no se ajustan a la realidad. En el informe elaborado por el colegio de gestores administrativos gallegos, se refleja también que más del 80% de los contribuyentes con resultado del IRPF a pagar ha decidido abonar las cantidades en dos plazos.

Estos profesionales advierten que en la campaña de la renta que continúa hasta el 1 de julio se está registrando un incremento de los contribuyentes que han perdido los 1.200 euros por cónyuge a cargo con discapacidad, al rebasar la pensión de estos últimos los 8.000 euros al año, requisito marcado por Hacienda para beneficiarse de esta reducción. El colegio no entiende que se hayan incrementado las pensiones mínimas pero no subido ese tope de 8.000 euros, lo que está provocando que muchos contribuyentes se queden sin la deducción.

Los gestores administrativos de Galicia alertan además de que existe gran confusión con las devoluciones a mutualistas, que van desde los diez hasta los 6.000 euros, e incluso más en determinadas circunstancias, dependiendo del tiempo cotizado a las mutualidades y del tipo impositivo del pensionista. Hay que tener en cuenta que solo se pueden beneficiar de estas devoluciones las pensiones de jubilación y no las de viudedad.

Por todas estas complicaciones, cada vez son más los vigueses que acuden a un gestor profesional para hacer la declaración de la renta. Trabajadores por cuenta ajena, autónomos y pensionistas son los contribuyentes que más acuden a las gestorías administrativas gallegas a realizar el IRPF. El 55% de los gestores admite que este año tiene más carga de trabajo, hecho que atribuyen a que los ciudadanos están mejor informados y quieren asegurarse de que el resultado de la declaración no tiene errores.

