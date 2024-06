“Parece muy futurista, pero en menos de 10 años usaremos gafas 3D en quirófano”

En el Círculo de Empresarios empezó ayer el vigésimo noveno congreso de la Sociedad Gallega de Cirugía Ortopédica y Traumatología (Sogacot), en el que toma el relevo en la Presidencia del colectivo el doctor Manuel Castro Menéndez, jefe de sección en el Álvaro Cunqueiro. Hoy se hacen cirugías que cuando él empezó la residencia, en el 200, eran impensables. “Esto ha evolucionado a una velocidad brutal y no puedes confiarte”, señala para destacar la importancia de estas citas.

–¿Qué supone para usted el cargo de presidente en la Sogacot?

–Es un puesto gratificante. La sociedad es un punto de encuentro y de referencia para toda la especialidad. Desde ella, realizamos cursos y actividades formativas para la gente de nuestra zona regional e intentamos defender a nuestro sector ante la Xunta.

–¿Qué es lo que más les preocupa en ese aspecto?

–Cuando salen plazas en fases de oposición, ahora intentan que sean perfiladas. Por ejemplo, de gente que haga columna. Y no están bien definidas en cuanto a qué criterios deben reunir los cirujanos. Desde la sociedad intentamos aportar al Sergas, diciéndole qué características creemos que tienen que tener.

–¿Qué retos tienen la especialidad en estos momentos?

–Es una especialidad muy amplia, que abarca desde la columna cervical hasta el dedo gordo del pie, y que requiere cada vez más tecnología. Nos apoyamos mucho en las nuevas tecnologías, como la cirugía robótica. Tenemos uno en el Chuvi y creo que el Sergas quiere comprar ahora uno de columna.

–En el congreso indican que se van a centrar, sobre todo, en “qué no hacer”. ¿Por qué?

–No puedes centrarte en cosas muy especializadas porque hay gente que está en comarcales y hace cosas generales y otros en hospitales de tercer nivel con áreas especializadas. Lo importante es enseñar a todo el mundo las cosas con las que tienes que tener cuidado para no lesionar. Actualizar temas básicos para dejar ideas claras. Yo, que me dedico a miembro superior, si en urgencias me toca una rodilla, poder tener las cosas claras.

–Y porque Trauma ha cambiado mucho, ¿no? Por ejemplo, ya no vemos mucha escayola.

–Somos cada vez más quirúrgicos porque han mejorado muchísimo los diseños de implantes yla cirugía es cada vez más segura, más rápida y menos invasiva. Generalmente va a ser mejor para la recuperación y confort del paciente. Tiene sus riesgos, pero cada vez está todo más seguro. Y luego la tecnología va rapidísimo.

Los dtraumatólogos Rafael Otero Pérez y Manuel Castro Menéndez, organizadores del Congreso de Cirugía Ortopédica y Traumatología. / Marta G. Brea

–Si es cada vez más quirúrgica, el problema de las listas de espera no va a hacer más que crecer ¿O no? ¿Hay alguna solución?

–La gente cada vez está más envejecida, pero más activa, con más calidad de vida y demanda más cosas. Cuando empecé a una persona de 80 años no se le operaba la rodilla, ahora es lo más normal. La petición es de más gente y medios, pero lógicamente, la sanidad pública da lo que da.

–¿El robot del Cunqueiro para que se está utilizando?

–Para rodilla y para cadera. Y se está desarrollando un software en Estados Unidos, que creo que sale este año, para hombro. Se probará y se usará aquí.

–¿Y qué tal los resultados?

–Bien. Tiene su curva de aprendizaje, pero te da una precisión que solo tiene alguien con muchísima experiencia. Además, acumula todos los datos y con BIG Data te dice qué es lo que da mejores resultados. En el Cunqueiro ya teníamos cirugía navegada. Esto es un paso más. La convencional es como si vas en el coche con un mapa antiguo; la navegada, es un GPS; y en la robótica, el coche te lleva. Tienes que manejarlo, pero te marca hasta dónde tienes que ir. Cada vez hay más ayudas para más seguridad más precisión.

–¿Y lo siguiente es incorporar un robot de columna?

–Sí, es la intención de la consellería. La tendencia es usar un material que te diga dónde tienes que colocar los implantes, qué tienes que cortar… Te va a dar la precisión absoluta. En columna, donde trabajas con estructuras muy delicadas como vasos importantes, la médula y raíces nerviosas, puedes tener una lesión importantísima. Con una planificación preoperatoria y un estudio de TAC, el robot ya te va a decir dónde tienes que ir. Si tienes esas herramientas y no las usas… Valen su dinero, pero también las indemnizaciones.

–¿Y se usa aquí la impresión 3D?

–Hay muchas estructuras que son complejas, como la pelvis, y rodeadas de otras peligrosas. Cuando hay una fractura o una deformidad muy importante, con un TAC se imprimen esas imágenes 3D y te da una idea preparatoria importantísima. También si hay huesos muy deformados haces plantillas 3D personalizadas para hacer directamente el corte.

–Es llevarlo todo muy estudiado

-Cada vez lo necesitas más, porque hay cirugías más complejas, con más exigencias. Y el siguiente paso es la cirugía personalizada, con los implantes personalizados. Algo muy habitual es la fractura de muñeca. En el área tenemos unas 600 al año. El 80% se opera. Si no lo haces y quedas con una deformidad, ya no te sirve esa plantilla, necesitas una plantilla personalizada para hacer un corte específico y dejarlo perfecto. Eso ya no lo haces a ojo. Hoy se hace cirugía de precisión.

–También van a hablar de realidad virtual en la mesa tecnológica.

–Es otra tecnología, junto a la aumentada, que cada vez se está implantando más en los quirófanos. Se usa también en estructuras de mucho riesgo, como para la cirugía tumoral o la de columna. Son unas gafas 3D con las que tú estás viendo la anatomía del paciente y las estructuras por dentro.

–De eso estamos más lejos, ¿no?

–Lejos pero no tanto. Hay hospitales de Madrid que ya se está empezando. Parece todo muy futurista, pero en menos de 10 años seguro que está. La tecnología cada vez nos inunda más y hay que estar preparado. Por eso, para nosotros, la colaboración con los ingenieros biomédicos es muy importante. La idea es que cada vez estén más metidos en nuestra especialidad y si puede ser en los centros públicos, mejor.

–¿ Y en este tiempo ya han salido sinergias?

–Sí. Va lento, pero empieza a haber proyectos en nuestra especialidad y en otras, como en el sistema respiratorio. La gente tiene ganas, porque en todas las especialidades hay tecnología o la va a haber.

–En el Congreso también incluyeron este año a Enfermería. ¿Les parece importante derribar las barreras entre categorías?

–Sí, trabajamos siempre juntos y compartimos muchas cosas en común. Incluirlas en nuestro congreso se había hecho hace más de 25 años. Con el presidente saliente pensamos en recuperarlo porque es una cosa muy nutritiva, compartimos muchas inquietudes. Aunque ellos van a tener una mesa para cosas específicas suyas, tenemos otra conjunta en la que tratamos temas que nos interesan a todos. Es muy importante no distinguir por categorías. Al final somos todos compañeros.

