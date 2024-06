Santórum avanza que renuncia a declarar por el Karar: “Perdí la fe en un juicio justo”

Una cuestión que cita Santórum en su escrito y que también salió a relucir en la sesión del juicio de ayer tiene que ver con una de las pruebas clave, la nota hallada en la nave de Vinquiño donde venían las coordenadas del punto de alta mar donde iba a ser el trasvase de la droga a las lanchas. El secretario policial del atestado, según informa Efe, dijo en la vista desconocer el camino que ha llevado esa prueba a la que no han podido acceder las defensas porque se ha extraviado.

En el escrito remitido a la Sección Quinta por el presunto líder de la red de narcos éste afirma que en Vinquiño, en la nave, no existía tal nota. “Nuestra letrada” –Carmen Ventoso representa a un total de siete acusados– “emprendió el tortuoso camino de presentación de escritos” para ver dicha pieza de convicción y finalmente, escribe, “la secretaria le informó que la nota con las coordenadas que se decía fue encontrada en la nave de Vinquiño no estaba, no había aparecido. La Policía decía que no la encontraba”.