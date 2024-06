El BNG denuncia que en Teis están sin cubrir un tercio de las plazas de médico

En “situación límite”. Así denuncia el Bloque Nacionalista Galego (BNG) que se encuentra el centro de salud de Teis. Advierte de que están sin cubrir un tercio de las 18 plazas de médicos y que se encuentra con menos de la mitad del personal facultativo necesario por las tardes.

La diputada nacionalista Alexandra Fernández registró una batería de iniciativas en el Parlamento gallego para instar a la Xunta a “garantir con urxencia a cobertura das prazas”. “Para as veciñas e veciños do barrio de Teis contar con médico ou médica no seu centro de saúde é máis unha lotaría que un dereito garantido”, reprocha Fernández.

Los nacionalistas sostienen que el de Teis no es un ejemplo aislado, sino que evidencia “as consecuencias dramáticas” de las políticas sanitarias autonómicas en Atención Primaria. Aluden también a “problemas” en Coia, Navia, Pintor Colmeiro o Matamá.