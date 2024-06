Cinco viguesas conquistan el nacional de acordeón

Entusiastas, trabajadoras, competititivas... Y con una gran pasión por un instrumento que para la mayoría de ellas no había sido la primera opción, pero que ahora no cambiarían por nada. Así son las alumnas del Conservatorio Profesional de Música de Vigo que conquistaron la última edición del Certamen Nacional de Acordeón, que este año se celebró en Avilés. Ganaron tres primeros premios, un segundo y un cuarto y las cinco puntuaron lo suficiente para clasificarse para el trofeo mundial. No es la primera vez que el centro obtiene buenos resultados con este instrumento, pero estos han sido los mejores.

Una de las figuras que han resultado claves para despertar en ellas esa devoción por el acordeón es su profesora Nerea Rodríguez. Coinciden la las alumnas mayores en subrayar que, gracias a ella descubrieron todos los registros y posibilidades de este instrumento. “Se implica mucho y quiere que disfrutemos; nos inspira”, destacan. A esta docente le llena de orgullo ver lo que están alcanzado. “Son niñas que tocan como profesionales”, resalta.

Otra de las cosas que llaman la atención es que sean todo chicas en un instrumento en el que, antes, la presencia femenina era residual y los grandes referentes, masculinos. “Cuando yo era pequeña, era la única en el conservatorio”, cuenta Nerea. Ahora, de sus doce alumnos en Vigo, solo dos son chicos.

Competiciones

Las tres mayores ya han decidido que participarán en noviembre en el trofeo mundial, para el que aún no se ha escogido país, aunque lo harán online. En octubre, calentarán motores en el festival de Praga. Las tres están decididas a ser concertistas y profesoras de acordeón.

Alejandra do Camiño Estrella, de 17 años, cursa 3º de Profesional en el conservatorio y 1º de Bachillerato en el instituto. Al ser artístico, ha logrado aliviar algo la carga. Ganó el primer premio en la categoría 9. “Sienta superbien, es una experiencia muy especial”, confirma y explica que, como en todos los concursos, el objetivo de ellas era “aprender y evolucionar”. Fue su abuelo, que hoy le acompaña en todos los conciertos, el que le inculcó el amor por la música desde pequeña y descubrió un instrumento “con muchas posibilidades y un repertorio muy chulo” cuando se quedó a las puertas de entrar en piano.

Laura Cabo, de 14 años y que compagina 2º de Profesional con 2º de la ESO, empezó en la música a los 4, animada por su padre, pianista. Se acercó al acordeón por lo el teclado, pero luego vio que “es otro mundo”. Y le maravilló. Quedó primera en la categoría 5 y siente que ganar este premio le da impulso” para seguir “dándolo todo”.

Trabaja codo con codo con Sabela Rey, de lo mismos años y cursos. “Solemos ir juntas y así lo pasamos muy bien y nos apoyamos”. En esta ocasión, se han subido al podio también juntas. Ella con la plata. En verano no va a perder el rimo de la competición y viajará a Cuenca. Los concursos le parecen “emocionantes”. “Y haces amigos que te entienden, con los que puedes charlar de esto”, destaca. Son alumnas de muy buenas notas, pero compaginar ambas formaciones es duro.

Compaginar con Secundaria

Tras pasar la mañana en el instituto y casi cuatro tardes en el conservatorio, Sabela dedica luego dos horas a practicar y otras tantas a preparar ESO.

Paula Cereijo, tiene 13 años, está en 1º de Profesional y en 2º de ESO, alcanzó también el oro en categoría 4. Ella no tiene claro que este sea su futuro profesional, pero disfruta mucho con el acordeón y le resulta “divertido” tocar en conciertos. “Por los viajes y porque te valoran; es bueno saber lo que opinan de ti”. El grupo lo completa la benjamina, Laura Paulos, de 8 años, que se aupó al 4º puesto en categoría 1C.

