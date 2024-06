Victoria de un vigués al que exigían 28.000 euros por seguir cobrando la jubilación parcial ya retirado

Hasta el Tribunal Supremo tuvo que llegar un extrabajador de la auxiliar de la automoción Viza —ahora Magna— para librarse de devolver 27.925,59 euros de una pensión de jubilación que, según la Seguridad Social, había cobrado "indebidamente". La prestación, "en lugar de indebida, fue incorrecta", corrige el alto tribunal en un reciente fallo, que consolida la jurisprudencia para estos casos.

El asunto comenzó en enero de 2017, cuando el empleado de la firma asentada en O Porriño accedió a una pensión de jubilación parcial que compatibilizó con su puesto de trabajo, con un contrato de menos horas. Finalmente, en marzo de 2019, causó baja definitiva en la firma al retirarse, pero no reclamó su nueva prestación de jubilación ordinaria hasta meses después, en diciembre, y siguió recibiendo la anterior cuantía.

Lo cobrado durante ese lapso temporal es lo que le reclamaba la Seguridad Social, al considerar que al extinguirse su contrato a tiempo parcial también se acababa su derecho a la pensión correspondiente, y que la jubilación ordinaria debía solicitarla el trabajador, ya que no se declara de oficio.

Error de la Seguridad Social

Contra el criterio del organismo, que habían avalado antes el Juzgado de lo Social n.º 5 de Vigo y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la defensa aportó una sentencia de un caso similar, en la que se esgrime que fue la Seguridad Social la que "de forma incorrecta le siguió abonando" esa prestación, lo que "produjo la consiguiente confusión al beneficiario".

Sede de de la Tesorería General de la Seguridad Social en García Barbón / Alba Villar

El Supremo da por buena esa argumentación, que además concuerda con otro fallo suyo del año paso, y enmienda al TSXG. Los magistrados apuntan que el trabajador, de haberla solicitado, tendría derecho a cobrar la jubilación ordinaria, superior a la parcial que se le estaba abonando. "Se trata, por tanto, de un cobro incorrecto que no indebido que no puede dar lugar a su reintegro, ya que, de no haber mediado tal error, los datos apuntan a que pudo haber percibido una prestación mayor", enfatizan.

Como las prestaciones se reconocen con efectos retroactivos, cuando se le concedió la jubilación ordinaria se le abonó lo correspondiente a cerca de tres meses en los que ya había cobrado la parcial. Las cantidades de la prestación parcial recibida durante esos tres meses sí tendrá que devolverlas.

La resolución de la Seguridad Social, ahora revocada, declaraba "indebidamente percibida la suma total de 27.925,59 euros" y explicaba que tras compensarle la suma de 9.695,76 euros, al trabajador le quedaban por cancelar otros 18.229,83, que debían ser objeto de amortización en 23 mensualidades consecutivas a razón de 797,82 euros, salvo la última mensualidad, que sería de 677,79.

