La Fiscalía investigó a más de 20 familias por permitir que sus hijos faltasen a clase

La escolarización, y por tanto asistencia a los colegios, entre los 6 y los 16 años es obligatoria. Este imperativo engloba tanto al estudiante, que debe acudir al centro, como a los padres, que tienen que garantizar de forma activa su asistencia. Y es que no cumplir con este precepto puede acarrear en una condena por abandono de familia e incluso perder la patria potestad del niño o niña. Si bien la gran mayoría de expedientes por faltas de asistencia a la escuela se resuelven en el propio centro y no quedan en más que anecdóticos episodios, hay casos que de no resolverse llegan a instancias más altas, bien Inspecció Educativa, bien a la Fiscalía de Menores, encargada de velar por el interés superior del menor.

En el último año, el Ministerio público provincial registró un total de 21 denuncias por absentismo escolar contra padres y madres que permitieron que sus hijos faltasen a clase o que practicaron una escolarización en el hogar.

Para contextualizar, ¿qué se considera absentismo escolar? La ausencia a un mínimo del 10% del horario lectivo mensual –tal y como se recoge en el “Protocolo Educativo para a Prevención e o Control do Absentismo Escolar en Galicia”, de la Consellería de Educación–; esto es faltar casi tres días al mes ya que las faltas se cuentan por horas.

Cuando el tutor verifique que una alumna o un alumno presenta un número de faltas de asistencia a clase sin justificar superior a este 10%, deberá convocar a la jefatura de estudios y a los padres del menor para una entrevista en la que expongan los motivos y causas de las faltas. Si no logran resolver el conflicto y que el menor vuelva a reincorporarse a las clases, el expediente será trasladado al Servizo Territorial de Inspección Educativa, para su estudio y posible derivación a Fiscalía, que pasará a investigar a los padres por un posible delito de abandono de familia.

Lo cierto es que uno de los requisitos que debe concurrir para atribuirle este ilícito a los progenitores pasa por la omisión de los deberes inherentes a la patria potestad; o que la falta de escolarización de los menores vaya unida a una situación de desamparo o riesgo social del menor. Tanto es así que en Vigo, en los últimos años, de los dos casos que llegaron a juicio, ninguna de las dos familias fue condenada por un delito de abandono de familia. Un tercer caso sí tuvo sentencia condenatoria porque, previo al acto de juicio oral, las partes –padre y fiscal– llegaron a un acuerdo de conformidad al reconocer el progenitor los hechos y aceptar una multa de 540 euros por consentir que su hija menor de edad faltase al instituto durante prácticamente un curso entero.

En los dos casos en los que sí se celebró juicio, el resultado fue el mismo: el “mero absentismo escolar no es delito”, y que se requiere además una “total pasividad y despreocupación” por parte de los progenitores que, en este caso, no se ha apreciado.

Así se recogía en una reciente sentencia de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, que ratificaba el fallo exculpatorio de un juzgado de lo Penal al concluir que no hubo desatención ni abandono del niño, sino una “desescolarización responsable”.

El Ministerio Público recurrió para instar una condena pero el tribunal rechazó su recurso al sostener que “este delito de absentismo escolar es particularmente doloso” y cita fallos judiciales de otras audiencias, de Gerona y Sevilla, en los que se señala que para que el absentismo tenga castigo penal debe ser “grave”, “patente” y “duradero” y acompañado de “una voluntad de desatención de los padres”, de “una total pasividad y despreocupación”, elementos que la jueza de instancia no ve en el caso de Vigo.