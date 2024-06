La Feira do Libro renace duplicando la participación y con ubicación fija

El doble de expositores, el triple de apoyo económico por parte del gobierno local y el regreso a la Alameda de Compostela diez años más tarde, ubicación histórica de la cita literaria y que a partir de ahora se mantendrá en las próximas ediciones. La Feira do Libro de Vigo ha dado un importante salto de calidad en este 2024, tras las críticas que suscitó su inclusión en la Festa da Alegría y su emplazamiento en el barrio de O Calvario el año pasado, lo que se tradujo en un reducido número de casetas, que además fueron dispuestas hacia las entradas de los comercios, de espaldas a la calle peatonal.

Los agentes implicados han decido reformular este año por completo el evento y “apostar” por conceder a los libros y a los profesionales del sector más y mejor apoyo y espacio. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, acompañado del concejal de Cultura, Gorka Gómez, y la secretaria de la Federación de Librerías de Galicia, Celia Fernández, presentó ayer la nueva edición de la Feira do Libro, destacando el “común acordo” de ligar de forma permanente a la Praza de Compostela, tanto la Feira do Libro Novo, que se celebrará de 1 al 7 de julio, como la del Feira do Libro Antigo, que tendrá lugar del 20 de julio al 4 de agosto.

Caballero explicó que, desde el gobierno local, “triplicaremos o orzamento que lle dedicamos ás dúas feiras e pasaremos a destinar 15.000 euros” y mostró su plena disposición para facilitar que la Feira do Libro reviva sus buenos tiempos, haciendo referencia a que “Vigo é unha cidade de lectura, de literatura, de impresión”, por lo que pidió “agarimo para os autores e autoras, que son facedores de cultura e de soños”.

Celia Fernández, anunció que la Feira do Libro contará con 19 expositores, frente a las ocho casetas que el año pasado se instalaron en O Calvario. De la casi veintena de participantes, cuatro serán editoriales y 13 librerías, de las que prácticamente la mitad serán viguesas. Las dos casetas restantes se reservarán para la Biblioteca Xosé Neira Vilas y el Centro de Documentación e Recursos Feministas de Vigo.

Como principal novedad, Fernández destacó que “imos aumentar a programación substancialmente instalando dúas carpas e, este ano, as librarías interesadas terán a posibilidade de compartir caseta”, indicó. Asimismo, la portavoz de la entidad organizadora puso en valor el esfuerzo del Concello e insistió en las ventajas del regreso de la feria a la Alameda, definiéndola como “un lugar tranquilo, bucólico e apetecible”.

Por su parte, el PP criticó que el gobierno local haya tardado diez años en devolver la cita literaria a la Alameda y BNG apuntó que los 15.000 euros todavía “fican lonxe dos 50.000 euros que dedica o Concello da Coruña”.

Si bien el programa todavía no está cerrado, la portavoz de la entidad organizadora avanzó que el escritor vigués Defreds estará presente en la feria y Abel Caballero afirmó que Pedro Feijoo también.