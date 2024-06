El archivo que custodia la memoria del feminismo

Fue la Asociación Alecrín la que gestó su origen dando los primeros pasos a través de la recopilación de información sobre libros y documentación escrita por mujeres o con perspectiva feminista. El Concello de Vigo supo ver que aquella actividad era clave para la construcción y preservación de la memoria histórica de las mujeres y apostó por recoger el testigo de Alecrín en 2010, poniendo en marcha el Centro de Documentación y Recursos Feministas de Vigo que, prácticamente 15 años después, se ha convertido no solo en uno de los archivos con perspectiva feminista más relevantes de Galicia, sino del territorio nacional, llegando el alcalde, Abel Caballero, a calificarlo como “el centro de recursos feministas más importante de toda España”.

Situado en el segundo piso de la Biblioteca Pública de Vigo Juan Compañel y dependiente de la concejalía de Igualdade, el centro custodia en la actualidad casi 11.500 títulos y fondos con perspectiva de género para su préstamo, consulta y que contribuyen a nutrir los trabajos de investigadores e investigadoras interesados en distintas temáticas vinculadas al movimiento feminista. “Logo de recoller o testemuño de Alecrín, fíxose un importante labor para continuar aumentando os fondos, que non só están integrados por libros, xa que tamén hai películas, documentais ou investigacións, entre outros, de autoras e autores con perspectiva feminista”, destaca la concejala de Igualdade, Ana Laura Iglesias.

A su lado, la bibliotecaria responsable de gestionar préstamos y consultas, Corona Rodríguez, explica que “os obxectivos e a liña de traballo do Centro de Documentación e Recursos Feministas seguen sendo os mesmos, porque non perderon vixencia dende que comezou a súa andaina” y con respecto a las temáticas que se pueden encontrar en las baldas de sus estanterías señala que “houbo un momento no que non había nada de documentación arredor da violencia contra as mulleres, pero a partir dos anos 80 e 90 rexistrouse unha eclosión de libros ao respecto e tamén dende as universidades comezou a investigarse sobre a historia das mulleres. Sobre a prostitución tamén houbo un momento álxido e agora tamén ten moita presenza o contido LGBT. As temáticas van mudando puntualmente en función dos temas que se investigan ou que son socialmente máis visibles”.

Corona Rodríguez indica que para el archivo vigués no es tan importante el apartado de literatura como el de los fondos documentales dirigidos a la investigación. Así, la bibliotecaria hace referencia a que “para nós é moito máis importante ter ensaios e investigacións, xa que iso é o que nos diferencia, porque libros feministas igual poden atoparse en calquera outra biblioteca. Procuramos tamén ter autoras galegas e as temáticas que maior demanda teñen son as vencelladas ás violencias contra as mulleres, biografías e situación social das mulleres. Tamén vén moita xente procurando información para facer traballos e non saben por comezar, así que nós axudamos a que se centren”.

El otro puntal del Centro de Documentación e Recursos Feministas que pone en valor la concejala Ana Laura Iglesias es la organización de charlas, presentaciones, debates y ciclos con el objetivo de divulgar y formar a la población, generando así en la ciudad un punto de encuentro para las mujeres.